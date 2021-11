Love is in the air anticipazioni puntate 15-20 novembre 2021

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 15-20 novembre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 15-20 novembre

S1 Ep51 – Serkan è molto preso da Eda, e Engin non perde l’occasione di farglielo notare. Selin, sospettata da Eda, Melek e Ceren di essere incinta, e per questo da loro pedinata, si reca in un ospedale, all’interno del quale le tre amiche cercano prove che confermino o smentiscano la gravidanza. Alla fine, anche perché presumono che Selin si sia ubriacata, la loro conclusione è che stia fingendo, per costringere Eda, di cui conosce il senso di responsabilità, a lasciare Serkan, padre del bambino. Eda affronta Selin, ma proprio in quel momento Selin si sente male, e, in ospedale, confermano che effettivamente è incinta. Eda piomba nel più cupo sconforto perché, sicura che Serkan non la lascerebbe mai, sente di doverglielo dire, e forse di doverlo lasciare, perché lui si possa assumere le sue responsabilità di padre.

Trama episodio 16 novembre

S1 Ep52 – Selin intima a Eda di non rivelare la sua gravidanza. Ceren e Melek sospettano che si tratti di una sottile strategia per indurre Eda a lasciare definitivamente Serkan. Nel frattempo, ci sono le prove di fidanzamento fra Leyla e Erdem. Mentre Aydan incontra Kemal, combattuta fra il tenere le distanze, e l’amore che effettivamente prova per lui. Eda sorprende tutti annunciando che Selin è incinta e che per questo motivo tra lei e Serkan è tutto finito. Serkan, sconvolto, affronta Selin che gli conferma di aspettare un figlio suo. è successo in Slovenia, quando Serkan reduce dall’incidente, era ancora confuso e frastornato.

Love is in the air 17 novembre

S1 Ep53 – Aydan si reca a casa di Selin che sembra intenzionata ad abortire. Aydan la rassicura che qualunque cosa accada, avrà sempre il suo sostegno. Serkan chiede a Eda di andare da lui per cercare di chiarire la situazione. Passano la notte insieme, ma al risveglio, lui trova solo una lettera con cui Eda gli dice addio. Per fermarla, si precipita in aeroporto, dove sviene sotto gli occhi di lei.

Trama episodio 18 novembre

S1 Ep54 – In aeroporto, Eda raggiunge Serkan, che si è sentito male ed è caduto a terra, credendo che lei fosse partita per New York. Una volta in ospedale, Serkan viene sottoposto a vari esami dal dottor Vahit. Mentre aspetta la fine di uno di questi esami, Eda si imbatte casualmente in Selin e ascolta una chiamata tra lei e Deniz, scoprendo finalmente la realtà sul presunto figlio di Serkan. Lasciato l’ospedale, i ragazzi celebrano la bella notizia facendosi fare un tatuaggio di coppia con le loro iniziali e il simbolo dell’infinito sull’anulare, dopo di che, passano una romantica serata a mangiare panini per strada e ballare sotto la pioggia. Tuttavia, il mattino seguente Serkan viene convocato dal medico in ospedale; lì apprende di avere un tumore al cervello. Sconvolto, l’architetto decide di non dire niente a nessuno.

Love is in the air trama episodio 19 novembre

S1 Ep55 – Aydan evita le chiamate di Kemal, mentre Ayfer e Seyfi cercano di convincerla ad accettare questo amore nella sua vita. Allo studio Art Life, Engin ha qualche problema a comprendere se Piril voglia che lui la accompagni dal ginecologo per la visita di controllo, oppure no. Serkan passa a prendere Eda in moto, un nuovo acquisto che lascia tutti a bocca aperta, ma le sorprese sono appena iniziate.

Infatti, Serkan porta Eda a fare un giro in moto e le spiega di non voler andare in ufficio, perché si vuole dedicare a una cosa ben più importante: realizzare i suoi sogni e vivere la vita. Così, la invita a stilare una sua lista dei desideri che poi confronterà con quella di Serkan. I sogni di questa coppia ritrovata daranno luogo a una serie di strane situazioni: Erdem diventa il nuovo braccio destro di Serkan, nonché responsabile della collaborazione con il signor Kemal e, chiaramente, approfitta del colpo di fortuna per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Trama episodio 20 novembre

S1 Ep56 – Eda e Serkan, per esaudire un sogno di quest’ultimo, indagano su un caso di presunto omicidio: vanno a casa della vittima e interrogano i testimoni, proprio come nei film sui detective. Intanto, Aydan confida ad Ayfer di voler dare una possibilità a Kemal e l’universo sembra ascoltarla.