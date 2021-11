Morgan-Lucarelli la lite continua: Ho denunciato Selvaggia, lui si auto sabota

Condividi su

Da sabato 13 novembre non si fa che parlare della lite tra Morgan e Lucarelli a Ballando con le stelle. Una querelle che è proseguita nelle ore successive sui social e anche in tv. Il cantante è intervenuto nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, dove ha fatto una rivelazione clamorosa.

Morgan da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Ho denunciato”

Il cantante è stato ospite lunedì 15 novembre insieme ad Alessandra Tripoli nel salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La conduttrice non ha potuto non parlare anche della lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle.

Il cantante non è apparso particolarmente entusiasta di dover tornare sull’argomento. “Selvaggia Lucarelli sta facendo il diavolo a quattro e io non voglio dire niente perché lei non è qui. Trovo sgradevole il fatto che siamo in un ambiente in cui si fa musica e ballo e si parla invece d’altro” ha spiegato.

Poi ha proseguito dicendo: “Ho accettato di mettermi in gioco con dei giurati che parlassero di quello che io facevo. Ho fatto per 10 anni il giurato a X Factor e c’è una falla di base, lei non è una persona indicata, è un altro ambito”. Ma non è finita qui.

Chiosando poi prosegue con: “Lo dico nella mia umiltà, la materia è precisa, è come sapere il latino o meno. Lei non ha competenze di ordine artistico né preparazione. Per me è imbarazzante vedere la sua impreparazione, non è in grado”.

Come se non bastasse il già detto: “ Voi non potete mettermi in contrasto con la Lucarelli perché non c’è partita, mi costringe a dover abbassarmi a un linguaggio che non mi appartiene”.

Lite Morgan-Lucarelli: il messaggio privato del cantante

Nella nottata Morgan ha inviato un messaggio privato a Selvaggia, quest’ultima l’ha invece divulgato. Su questo punto le parole di Morgan hanno sorpreso: “Questo è oggetto di una querela, non ne parliamo. Io l’ho mandato privato. E’ violazione della privacy e dell’onore, lei sta mettendo in difficoltà professionale perché sta parlando di meccanismi che non è tenuta a svelare”.

Morgan ha presentato una denuncia. “E’ da quattro puntate che lei sarebbe da denuncia e ora è arrivato il momento. Deve dimostrare di saper stare al suo posto”. In questa triste vicenda sembra sia venuto meno il riconoscimento reciproco dei ruoli: da una parte c’è chi giudica dando una valutazione sulla performance, dall’altro c’è chi in qualche maniera si confronta.

Un confronto, però, che deve avvenire senza insultare nessuno. Morgan ha tenuto a precisare che stava giocando. Scuse a Selvaggia? Si, ma a modo suo: “Faccio le scuse attraverso una musica di Bach che si chiama Suite inglese in sol minore ed è un valzer. Se Selvaggia ama la danza e la musica potrebbe andare ad ascoltare questa cosa che io ho fatto proprio per lei“.

Nel corso della puntata del 15 novembre de La Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli (in collegamento video) ha commentato la vicenda. “Più che un botta e risposta è stato uno sproloquio di Morgan dove mi è stato difficile introdurmi per rispondere” ha detto la giornalista.

Poi ha aggiunto che Morgan ha ripetuto uno schema che si è già visto in altre occasioni. A cosa si riferisce Selvaggia? “Morgan arriva nelle trasmissioni entusiasta della nuova esperienza, convince tutti che questa sarà la volta in cui sarà adorabile, affabile e meraviglioso. Poi comincia a covare l’idea che tutti tramano contro di lui”.

Ma non è tutto perché poi – stando alle parole di Selvaggia – Morgan incomincerebbe a provare rabbia contro tutti, distruggendo quindi tutto quello che di buono fino a quel momento aveva fatto. “Io l’ho sempre trattato molto bene, aldilà di qualche battuta che rientra nelle dinamiche del gioco”.

Il momento della lite nei talent

Poi ha sottolineato: “Sono sempre stata accogliente, affettuosa, gli ho dato tanti consigli e anche i voti più alti della giuria. Quindi è chiaro che tutto quello che è successo a Morgan è avvenuto nella sua testa“. Nei talent è sempre molto atteso ormai il momento della lite.

Ed in questo Ballando con le Stelle non fa eccezione. Purtroppo la lite Morgan Lucarelli non è stata bella da vedere. Come è stato sottolineato da più parti quando si partecipa ad un gioco, si accettano le regole dello stesso. Il confronto, seppur aspro e durissimo, non deve far venire mai meno il rispetto dell’interlocutore.

Meno che mai può scadere in violenza verbale. Selvaggia ha commentato lapidaria: “Morgan dovrebbe denunciarsi da solo. Ovunque va si autosabota”. Occhi puntati quindi sulla prossima puntata di Ballando con le Stelle.