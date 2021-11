Euphoria 2, seconda stagione in contemporanea con gli Usa: dove, quando esce, trailer

Condividi su

Euphoria 2: la serie tv HBO è in arrivo in Italia su Sky e in contemporanea negli Stati Uniti. Uscita nel 2019 ha registrato sin da subito un grande successo, tanto da essere premiata agli Emmy. Tra i protagonisti anche l’attrice Zendaya (Malcolm & Marie, Dune, Spider Man).

Euphoria 2 serie: episodi, streaming, data uscita

Di Euphoria 2 serie tra la fine 2020 e gennaio 2021 erano già usciti due episodi speciali. La nuova stagione della popolare serie tv americana è formata invece da 8 episodi. I nuovi appuntamenti saranno trasmessi molto presto da Sky e in streaming su Now dal 10 gennaio.

La messa in onda è in contemporanea con quella del canale americano HBO. Nei giorni scorsi Sky, oltre ad annunciare la data di uscita di Euphoria 2 serie, ha anche concesso agli spettatori qualche anticipazione su quanto si vedrà, diffondendo il primo teaser della seconda stagione.

Nelle immagini si vede Rue (la vincitrice dell’Emmy, Zendaya) divertirsi tra balli e canti, ma anche ricadere nelle solite vecchie abitudini.

Euphoria 2 serie anticipazioni: la trama, cast

Euphoria torna quindi con l’attesissima seconda stagione a due anni e mezzo di distanza dalla prima. Protagonista è la diciassettenne Rue, una giovane di East Highland, California che deve fare i conti con una dipendenza da sostanze illecite.

Ma la giovane deve contrastare anche le forti passioni dell’amore e il dolore per la perdita. Nei due episodi speciali che furono trasmessi lo scorso anno Rue e la sua amica Jules si erano allontanate, a causa della tossicodipendenza della diciassettenne.

Nel cast dei nuovi episodi di Euphoria 2 serie ci saranno: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney. Ed ancora Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow.

Attori di primissimo piano molto amati a cui si aggiungono Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams. Il creatore e sceneggiatore è Sam Levinson, che è anche produttore esecutivo insieme a Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin.

Tra i produttori di Euphoria 2 serie anche Kenneth Yu. I coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Euphoria 2 serie tv è prodotta in partnership con la casa di produzione cinematografica A24. La storia narrata è tratta dall’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

Il trailer

Nel trailer di Euphoria 2 serie, la protagonista Rue si lascia andare ad un lip-synch, sulle note di un brano di Frank Sinatra. La protagonista danza all’interno della sua casa: sul letto, in camera e poi anche in corridoio e in cucina. Ad un tratto il brano musicale viene sostituito con un arrangiamento più moderno.

Ma non cambia solo la musica, anche la scena. Le immagini mutano: entrano nuovi personaggi, anticipando così qualcosa riguardo al loro ruolo e al loro destino. Alcune scene sono alquanto prevedibili in considerazioni delle nefandezze e delle situazioni pericolose in cui si ritrova la protagonista a causa delle sue dipendenze.

Ma non mancheranno i colpi di scena. Il trailer si conclude con l’immagine di Gia che chiede alla sorella Rue se la sua euforia sia causata da una droga assunta. E per sapere la risposta della protagonista non rimane che vedere la nuova stagione di Euphoria 2 serie.