Skam Italia 5, primo ciak: cast, new entry, novità, data uscita

Skam Italia 5: sono iniziate le riprese. Nei giorni scorsi la piattaforma di streaming Netflix ha pubblicato un post su Instagram raffigurante il primo ciak della nuova stagione. La popolare serie tv torna con i suoi personaggi storici, ma ci saranno anche tante novità.



Skam Italia 5: novità, dove vederlo, data uscita

Squadra vincente non si cambia. Per Skam Italia 5 sono stati riconfermati praticamente tutti, con qualche eccezione. Il personaggio Eleonora, interpretata da Benedetta Gargari, non ci sarà. L’attrice, infatti, al momento si starebbe concentrando maggiormente sullo studio.

Tra le new entry della nuova edizione ci saranno Nicole Rossi (ex protagonista de Il Collegio) e Lea Gavino che interpreteranno rispettivamente i ruoli di Alice e Viola. Non è ancora dato sapere quali saranno le storie di cui sono protagoniste, ma è possibile che facciano parte delle nuove amicizie universitarie dei ragazzi.

Skam Italia 5 è prodotta da Cross Productions, ed arriverà nel 2022, su Netflix, ma anche su Sky Q e NOW Smart Stick. Anche se ancora non è dato sapere la data di uscita, sappiamo con certezza che le riprese sono iniziate il 24 novembre 2021.

La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve il testimone da Ludovico Bessegato ora autore, insieme ad Alice Urciuolo, della nuova stagione.

La trama

Un gruppo di studenti del liceo J. F. Kennedy di Roma si confronta con le prime esperienze di vita, e conseguentemente anche con gli inevitabili problemi che essa comporta. Gli amici e le amiche romane dovranno affrontare tematiche quali: l’amore e l’amicizia, la sessualità, la salute mentale, le dipendenze.

In Skam Italia 5 si parlerà anche di violenza e molestie, della religione e della discriminazione in generale. Protagonista di ogni capitolo della serie è uno dei personaggi. Anche se si continuerà a narrare l’evoluzione delle storie degli altri. Il personaggio di Eva è stato al centro dello storytelling della prima stagione con il suo rapporto con Giovanni, l’amicizia con Silvia e le altre ragazze, Federica, Sana ed Eleonora.

La seconda stagione si concentra invece sul personaggio di Elia e la sua love story con Niccolò. La terza stagione è stata dedicata principalmente a Eleonora e al suo altalenante e tormentato legame con Edoardo. Infine il quarto capitolo ha raccontato la storia di Sana.

Skam Italia 5: Il cast

Nel cast di Skam Italia 5 tra i protagonisti ci sarà Ludovico Tersigni (nuovo conduttore di X Factor) nel ruolo di Giovanni. Torna anche Beatrice Bruschi nel ruolo di Sana, mentre Francesco Centorame sarà Elia. Ad aggiungersi al cast anche Federico Cesari che presta il suo volto a Martino, Giancarlo Commare che sarà Edoardo. Rocco Fasano interpreterà Niccolò, Ibrahim Keshk sarà Rami.

Ma non è tutto perché nel cast di Skam Italia 5 Martina Lelio sarà Federica, Ludovica Martino interpreterà Eva, Mehdi Meskar diventerà Malik, Greta Ragusa sarà Silvia. Ritroveremo Pietro Turano nel ruolo di Filippo e Nicholas Zerbini sarà Luchino.

Le dichiarazioni del regista

Ludovico Bessegato, showrunner e già regista della serie tv Skam Italia aveva dichiarato che: “Sarebbe pure bello avere dei nuovi giovani che arrivano a Radio Osvaldo”. Ed ancora: “Noi abbiamo lasciato tanti personaggi con storie potenziali da raccontare, però se dovessi scegliere mi piacerebbe portare avanti questo processo di maturazione, vedere come si relazionano con l’università, con l’andare a vivere da soli, con qualche lavoretto”.

Quei ragazzi hanno iniziato a girare Skam quando avevano circa 16 anni, ora sono cresciuti.

Le indiscrezioni

Nei giorni scorsi Samuel Habib ha pubblicato una Instagram stories sul profilo grazie alla quale si apprende che il protagonista della quinta stagione di Skam Italia sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame. Un personaggio molto amato dai fan.

Alla fine della quarta stagione, Elia già valutava l’idea di trasferirsi da Filippo, gettandosi così alle spalle le difficoltà con la famiglia ed il padre.