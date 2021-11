Stasera in tv sabato 27 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 27 novembre 2021. Su Raitre il programma di Mario Tozzi, Sapiens – Un solo pianeta. Su Real Time invece il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 27 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Anche questa edizione della gara di ballo condotta da Milly Carlucci con Paolo Belli è segnata da imprevisti e polemiche. Tra le serate più movimentate finora, quella del 13 novembre, con l’invettiva di Morgan contro Selvaggia Lucarelli e il malore di Andrea Iannone. Stasera la settima puntata.

Su Raitre, alle 21.45, il documentario Sapiens – Un solo pianeta. Dai Bagni di San Filippo (Siena), Mario Tozzi apre la terza puntata con un’indagine sul centro della Terra. Poi si sposta a Larderello (Pisa) dove, grazie alla presenza di soffioni boraciferi (emissioni di vapore acqueo ad alta pressione e temperatura), si produce il 10% dell’energia geotermica mondiale.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Le sorelle Macaluso. La regista siciliana Emma Dante mette in scena una storia matriarcale di una famiglia di sette donne, le sorelle Macaluso. Riunite al funerale di una di loro, le donne si fermano a ricordare, rinfacciandosi sogni e disperazione.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Ultimo appuntamento, l’unico in diretta, con il talent prodotto da Maria De Filippi, che è anche uno dei giudici. La finale promette come sempre un grande spettacolo e tante emozioni. Rivedremo tra gli altri i canadesi Mat e Mym, coppia di pattinatori acrobatici su rotelle, e il piccolo Cristian Sabba.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Protagonista di questo nuovo episodio è Krystal. La giovane si è buttata sul cibo dopo anni di abusi. Un tempo per lei mangiare rappresentava una forma di protezione; ora questa sua scelta sta mettendo a rischio la sua vita.

I film di questa sera sabato 27 novembre

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di David MacKenzie, Starred Up – Il ribelle, con Jack O’Connell. Eric è un diciottenne violento che viene trasferito da una casa di correzione a un carcere per adulti. Qui fa la conoscenza di suo padre, ma il rapporto fra i due è particolarmente difficile.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1981, di John Glen, Agente 007 – Solo per i tuoi occhi, con Roger Moore, Carole Bouquet. Una nave inglese affonda al largo dell’Albania con a bordo un sistema di puntamento missilistico top secret. James Bond (Roger Moore) è incaricato di recuperarlo prima che lo faccia il Kgb. Lo aiuta l’archeologa Melina Havelock (Carole Bouquet), che cerca però una vendetta personale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di K. Balda, P. Coffin, Minions. Da sempre al servizio del più malvagio dei padroni, i Minions si trovano senza un leader. Il giovane Kevin decide allora di recarsi con il ribelle Stuart e l’amabile Bob a Orlando, dove si tiene il meeting mondiale dei cattivi. Lì incontrano l’affascinante e perfida Scarlett Sterminator, alla ricerca di nuovi sottoposti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Stasera in tv sabato 27 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Clint Eastwood, Million dollar baby, con Clint Eastwood, Hilary Swank. Frankie è l’anziano proprietario di una palestra di pugilato. Dopo mille insistenze, una giovane cameriera lo convince ad allenarla. Per lui diventerà come una figlia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2014, di Roger Spottiswoode, Il mio amico Nanuk, con Dakota Goyo. Il quattordicenne Luke scopre che Nanuk, un cucciolo di orso polare, è stato separato dalla madre. Con l’aiuto dell’amico Muktuk, il ragazzino tenterà di ricongiungere i due animali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di K. Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.