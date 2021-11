Love is in the air anticipazioni puntate 29 novembre-3 dicembre2021

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 29 novembre-3 dicembre 2021. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 29 novembre-3 dicembre 2021

S1 Ep62 – Serkan si infuria perché Erdem, all’insaputa di tutti, ha dato il permesso alla troupe di girare negli uffici dell’Art Life. Engin e Piril, di ritorno dall’ospedale dove hanno saputo di aspettare una bambina, si imbattono in Ferit e ironizzano sulla carriera di attore di Serkan. Le prove della troupe si risolvono in una comica pantomima, alla fine della quale Serkan e Eda tornano al loro camper.

Lì vengono raggiunti da Puren che, con uno stratagemma, ipnotizza Eda, intimandole di dimenticare Serkan. Eda finge di stare al gioco, e con lei Ayfer Aydan Piril e Engin, che nel frattempo l’hanno raggiunta presso il camper. Serkan però crede che Eda sia stata veramente ipnotizzata, e così quando lei, Engin, Piril, Aydan e Ayfer gli dicono di aver voluto fargli uno scherzo, si accorge di quanto sia spiacevole essere dimenticati dalla persona che si ama. Poi, nel camper, Eda trova per caso gli esiti degli esami medici di Serkan, scoprendo con sgomento la sua malattia.

Trama episodio 30 novembre

S1 Ep63 – Cinque anni dopo, Eda vive a Sile insieme a sua figlia Kiraz e lavora come architetta paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavorano nell’hotel, in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. Dal canto suo, Serkan è riuscito a sconfiggere il tumore al cervello e continua a lavorare a Istanbul. Piril collabora con Serkan e gestisce il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile, mentre Engin si occupa della casa del figlio Can.

Mentre Serkan raggiunge Sile per partecipare a una riunione con il direttore dell’albergo al posto di Piril che ha avuto un imprevisto, si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola: Kiraz. Decide quindi di riportarla alla madre, ma, dato che la bambina sostiene che a casa sua non ci sia nessuno, la porta con sè all’hotel. Finita la riunione, si ritrova davanti a Eda, ma inizialmente crede che si tratti di un’allucinazione. Imbarazzati, i due si abbracciano e si scambiano qualche parola, poi Serkan invita Eda a prendere un caffè.

Love is in the air 1 dicembre

S1 Ep64 – Nella tenuta dei Bolat, Aydan e Kemal festeggiano l’inizio della loro convivenza: Aydan non ha detto a Serkan della sua relazione con Kemal, ma ora che Serkan dovrebbe partire per tre mesi per New York, i due hanno deciso di vivere insieme. Quando Aydan chiama Serkan e scopre che non partirà per l’America a causa di un disguido, caccia di casa Kemal, il quale le dà un ultimatum per parlare con il figlio della loro relazione. Eda e Serkan si raccontano quello che è successo negli ultimi anni ai loro amici, ma quando la conversazione diventa più personale, lo scontro è inevitabile: tutte le parole non dette vengono fuori per ferire.

Trama episodio 2 dicembre

S1 Ep65 – Piril e Engin cercano di passare una serata romantica da soli, ma sembra più difficile del previsto: Serkan, che cerca il consiglio dell’amico Engin, si presenta a casa loro e non sembra intenzionato ad andarsene, inoltre accusa Piril di essere in combutta con Eda. Intanto Eda chiede all’amica Piril di aiutarla a tenere Serkan lontano dall’hotel. Kiraz incanta la tua famiglia con alcuni numeri di magia che, insieme ai suoi gusti per i libri, dimostrano a Eda quanto sua figlia somigli al padre. Aydan vorrebbe tanto parlare al figlio della sua relazione con Kemal, ma il suo tentativo fallisce.

Love is in the air trama episodio 3 dicembre

S1 Ep66 – Serkan torna all’hotel, quindi Eda è costretta a chiedere a Melek di tenere Ayfer e Kiraz lontane dall’hotel. Con una trovata davvero improbabile, Melek riesce parzialmente nel suo intento. Eda e Serkan si stanno occupando della ristrutturazione di un hotel a Sile, lui per gli interni, lei per gli esterni. Serkan, guidato dal passato che li lega, inizia a rendere difficile il lavoro a Eda, chiedendole davanti a tutti una presentazione del suo progetto in base alla quale lui, capo architetto, deciderà se confermarle l’incarico o mandarla via. Dopo essersi scusato per il suo comportamento, la invita a cena perché ha delle questioni in sospeso con lei di cui parlare.