Stasera in tv lunedì 29 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 29 novembre 2021. Su Raitre l’attualità con Report condotto da Sigfrido Ranucci. Su Italia 1 il film d’azione Lucy con Scarlett Johansson.

Stasera in tv lunedì 29 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Blanca. Titolo dell’episodio di stasera: “Fantasmi”. Il cadavere di un 16enne viene trovato in un antico palazzo nobiliare. Il caso interessa da vicino l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) perché l’edificio, che appartiene alla sua famiglia, è legato a ricordi dolorosi. Il contributo di Blanca (Maria Chiara Giannetta) sarà decisivo per risolvere il caso.

Su Raidue, alle 21.20, il documentario La vera storia della Uno bianca. Ventiquattro vittime e oltre cento feriti: è il bilancio di sette anni di rapine e omicidi che hanno insanguinato, dal 1987 al 1994, l’Emilia Romagna e le Marche. Della Banda della Uno bianca, di cui questo documentario racconta la storia, facevano parte anche il poliziotto Roberto Savi e i suoi fratelli Fabio e Alberto.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Che si tratti della campagna vaccinale o dei rapporti tra ‘Ndrangheta e Cosa Nostra, Sigfrido Ranucci e i suoi inviati non si fermano davanti a nessuno. E così arrivano spesso a verità scomode e sorprendenti, diverse da quelle che gli italiani si sentono raccontare dalla maggior parte dei media.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Tornano le puntate monografiche sugli scrittori del 900. A cent’anni dalla nascita e a dieci dalla morte, amici e studiosi ricordano Andrea Zanzotto. Poi va in onda il film Casanova, per il quale il poeta scrisse i dialoghi.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro fornisce come di consueto un quadro mai banale della situazione italiana: non solo dal punto di vista sanitario, ma anche politico e sociale. Tra i temi sul tappeto, le mosse dei partiti per identificare un candidato alla Presidenza della Repubblica che metta tutti d’accordo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini va forte anche sul web. Dal debutto di metà settembre, tra dirette streaming e video on demand, “Grande Fratello Vip” ha totalizzato oltre 80 milioni di video visti sulle piattaforme Mediaset. E sui social ha generato 18 milioni di interazioni.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella giunge in Svizzera, a Zurigo, dove incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro ristorante preferito. Alla fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 per ogni piatto; in palio il titolo di migliore cucina italiana della città.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Too Large. Jasmin, madre single, è consapevole che è giunto il momento di sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica. Solo così potrà prendersi cura di suo figlio di sette anni e di sua madre, alla quale è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

I film di questa sera lunedì 29 novembre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1958, di Anthony Mann, Dove la terra scotta, con Gary Cooper. Una diligenza viene assalita da alcuni banditi. Tra i passeggeri c’è anche un ex componente della banda, Link Jones, ora uomo onesto, che viene costretto a collaborare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Lucy (Scarlett Johansson), giovane americana che vive e studia a Taipei, viene obbligata a ingerire un farmaco sperimentale da contrabbandare. Quando la ragazza viene aggredita, la droga è assorbita dal suo corpo e così Lucy si ritrova dotata di poteri che la trasformano in una macchina da guerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2017, di Jon Watts, Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland. Otto anni dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter è tornato a casa, dove vive con la zia May. Ma quando l’Avvoltoio riprende a colpire, Spider-Man rientra in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Denzel Washington, Barriere, con Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson. Il netturbino Troy, padre di origini afroamericane, deve fronteggiare tutti i giorni i problemi razziali dell’America degli Anni 50. Farà di tutto per tenere unita la famiglia.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Peter Sullivan, Il segreto di Natale, con Candace Cameron Bure. Lauren, medico stagista, per lavorare è costretta a trasferirsi in una cittadina nello stato dell’Alaska. Lì si innamora di Andy, il cui padre sembra essere Babbo Natale.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Mimi Leder, Un sogno per domani, con Haley Joel Osment. Un insegnante di scuola media chiede ai suoi allievi di trovare un’idea per cambiare il mondo e di metterla in pratica. Il piccolo Trevor ha un’intuizione davvero geniale.

Stasera in tv lunedì 29 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 19.40, il film drammatico del 2020, di P. Lloyd, La vita che verrà – Herself, con Clare Dunne. Sandra fugge dal compagno violento con le due figlie, ma si scontra con la difficoltà per trovare un alloggio. Un video le dà però la spinta per ripartire da zero, costruendosi una casa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Rob Letterman, Piccoli brividi, con Dylan Minnette. Il giovane Zach libera involontariamente alcuni mostri dal libro “Piccoli brividi”. Assieme all’autore e a sua figlia, farà di tutto per catturarli prima che distruggano la città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Jon Turteltaub, Shark – Il primo squalo, con Jason Statham. Un’enorme creatura attacca un sommergibile in acque profonde, lasciando l’equipaggio intrappolato sul fondo dell’Oceano Pacifico. Il subacqueo Jonas Taylor deve salvarli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricattato proprio dal killer che sta braccando.