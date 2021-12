Love is in the air anticipazioni puntate 6-10 dicembre 2021

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 6-10 dicembre 2021. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 6-10 dicembre 2021

Engin e Piril, insieme a Melek, tutti nettamente a sostegno del lavoro di Eda, aiuteranno lei e Serkan a trovare un equilibrio consigliando un sano distacco per non ricadere nel vortice della loro relazione.

Trama episodio 7 dicembre

Aydan, accompagnata da Seyfi, sta cercando di fermare Kemal, il quale ha raggiunto l’hotel per fare finalmente quello che lei non vuole: rivelare a Serkan della loro relazione. Eda chiede a Serkan di partire e di non tornare più. Lui, però, ha deciso di restare per tentare di riconquistarla.

Love is in the air 8 dicembre

Serkan, sconvolto dalla richiesta di Eda di partire e non fare più ritorno, va da sua madre per chiederle aiuto e consiglio, e per poco non scopre Kemal nascosto nel bagno. Melo, per evitare che Serkan scopra la verità su Kiraz, dichiara, di fronte a tutti, che è sua figlia e che il padre è Burak. La bambina sta al gioco.

Trama episodio 9 dicembre

Aydan per poter rimanere a Sile e non perdere di vista Eda, si offre di occuparsi degli arredi dell’albergo. Deniz, la proprietaria, accetta con entusiasmo.

Love is in the air trama episodio 10 dicembre

Ospiti per lavoro dell’hotel della signora Deniz, Eda, Melek e Ayfer meditano su come liberarsi della presenza di Serkan, che sembra di nuovo interessato a Eda, e di fatto, su richiesta di Deniz, riprende a lavorare con lei; ma non è il benvenuto presso Eda, l’amica e la zia, in quanto per nascondergli la paternità di Kiraz, anche lei presente nell’hotel, queste ultime sono costrette ad una bugia insostenibile, in virtù della quale, Melek, e non Eda, sarebbe la madre di Kiraz, e Burak, una persona che lavora nell’hotel, e non Serkan, il padre.