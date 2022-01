Love is in the air anticipazioni puntate 10-14 gennaio 2022

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 10-14 gennaio 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Ayfer, che teme una possibile azione legale da parte di Aydan, costringe Melek ad accompagnarla dall’avvocato per informarsi sui casi di affidamento dei figli e qui le due scoprono che per essere sicure di ottenere l’affidamento di Kiraz devono raccogliere testimonianze a sfavore di Serkan. Anche Aydan scopre l’iter da seguire, quindi chiede alla signora Deniz di fornirle dati che possano screditare Eda e lei glieli fornisce. Per Melek e Ayfer la questione è più complessa perché Serkan incute timore a molti, ma qualche sprovveduto si trova sempre.

Trama episodio 11 gennaio

Serkan, dopo aver scoperto che Kiraz è sua figlia, decide di iniziare a fare il padre, ma i tentativi di recuperare gli anni persi lo portano a viziare la bambina, indispettendo Eda. I tre vanno a cena con Piril, Engin e Can e mentre i grandi discutono di come sarebbe più opportuno gestire questa nuova situazione familiare, i piccoli si confrontano sulle differenze delle loro famiglie.

Love is in the air 12 gennaio

Can instilla in Kiraz il timore che il padre, non vivendo in casa con lei, possa abbandonarla all’improvviso. La pressione della bambina convince Eda a restare a dormire a casa di Serkan, dove scopre la Camera dei Segreti: una stanza dove l’uomo ha conservato tutti i ricordi della loro relazione. La mattina seguente, Eda sente casualmente la signora Aydan parlare della richiesta di affidamento che vuole inviare al tribunale per ottenere la custodia esclusiva di Kiraz. Serkan, all’oscuro della faccenda, convince Eda della sua innocenza e madre e figlia tornano a casa.

Trama episodio 13 gennaio

É la giornata di pesca con Burak. Serkan, geloso del rapporto della figlia con Burak Babà decide, con l’aiuto di Engin, di provocarlo, mettendosi a pescare anche lui sul molo. Eda scopre che Aydan sta raccogliendo testimonianze e foto per dimostrare che lei non è adatta a fare la madre per chiedere al tribunale di affidare Kiraz a Serkan. Nel frattempo, però, Serkan scopre che anche Ayfer sta facendo la stessa cosa per evitare che Kiraz venga affidata a lui.

Love is in the air trama episodio 7 gennaio

La giudice chiamata a decidere riguardo l’affidamento della piccola Kiraz, stabilisce che Serkan e Eda debbano, per il bene della bambina, vivere sotto lo stesso tetto per qualche giorno. Serkan e Eda dormiranno nella stessa stanza, lui su un materasso per terra, lei nel suo letto.