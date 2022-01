Doc – Nelle tue mani 2 conferenza stampa diretta, Bernabei: questa è la squadra che piace al mondo

Condividi su

Oggi lunedì 10 gennaio alle ore 12 prende il via la conferenza stampa di Doc – Nelle tue mani 2 conferenza stampa. L’incontro con i giornalisti avverrà direttamente dagli studi della serie tv di Rai 1. Protagonista della fiction l’attore Luca Argentero.

Doc – Nelle tue mani 2 diretta conferenza stampa: dichiarazioni e interventi

La serie tv Doc – Nelle tue mani 2 è una produzione targata LuxVide di Luca e Matilde Bernabei. La fiction con protagonista Luca Argentero è costituita da 8 puntate. Nel cast anche Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Silvia Mazzieri, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Gianmarco Saurino, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Beatrice Grannò, Giusy Buscemi, Marco Rossetti.

Prende il via la conferenza stampa di Doc- Nelle tue mani 2 con Luca Argentero che dagli studi di Formello della Luxvide fa un giro del set per presentare il cast della serie tv. Francesca Rizzo Ufficio stampa Rai modera l’incontro. 8 puntate e sedici episodi dal 13 gennaio su Rai 1. Seconda serie che riparte da dove eravamo rimasti, tratta da una storia vera.

Seconda serie che narra anche la pandemia da Coronavirus, andando anche oltre.

Maria Pia Ammirati – Direttore Rai Fiction: dopo i ringraziamenti di rito per cast, sceneggiatori e produttori la Ammirati dice “grande successo per un grande medical che funziona molto anche in Italia, con ingredienti nuovi. Il leader in questa stagione deve confrontarsi con la pandemia, dalla quale ancora non siamo usciti. Doc pensa alla pandemia con allarme, ma non allarmismo, ma con un’orizzonte di ottimismo. Fare squadra per uscire da una situazione drammatica. Si respira oltre ad un bel clima, anche ottimismo per fare qualcosa per gli altri“.

Luca Bernabei, Lux Vide: Il successo di DOC non era per niente scontato e questa storia ha contribuito a rendere Doc un successo in Italia. Gruppo accomunato dal far bene il loro lavoro, questi medici sono quelli che vorremmo avere. E questo è il segreto della serie. Anche avere un set fatto bene è stato importante. Questa è l’Italia che piace al mondo. Non è una serie sul Covid, ma non si é potuto prescindere nel raccontarlo. Nessuno pensava di fare il 30%.

Matilde Bernabei, presidente Lux Vide: Grande successo all’estero, inizio di una rivoluzione per la Lux. Prima e oltre la messa in onda, Doc – Nelle tue mani è stata venduta in oltre cento Paesi. E anche l’acquisto di Sony del format per riproporlo in inglese. Si tratta quindi di un format internazionale. Questo ha richiesto a tutti un nuovo modo di lavorare.

Le domande dei giornalisti

Presentazione degli attori protagonisti di Doc – Nelle tue mani 2. E degli altri componenti del cast nel suo complesso.

Prima domanda su ansia da prestazione e su ospite Festival di Sanremo, risponde Luca Argentero: “Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus e visto come ho iniziato questa conferenza stampa, potrei anche condurlo” ironizza l’attore. “Orgoglioso del lavoro fatto quest’anno. Mettersi al servizio di un format non è mai semplice. La cosa più bella è che siamo riusciti a creare un bel gruppo“.

Cosa ha lasciato questo personaggio, Luca Argentero: “Affetto sconfinato per Fanti, la cosa che mi piace di più è essere iper frontale. Non riesce a trattenere le parole ed anch’io sono sempre più diretto, trasparente, veloce ed immediato“.

Su evoluzione personaggi interpretati da Spollon e Lazzaro: “Si, confermo l’evoluzione, anche se c’è un fil rouge che lega tutti gli attori, come quello del Covid” risponde la Lazzaro. Per Spollon: “Il personaggio ha sempre un’evoluzione. La spavalderia del mio personaggio è una caratteristica voluta dagli sceneggiatori”.

Domanda per gli autori, tra le cose più interessanti è un sequel che è uno scatto temporale in avanti, post emergenza Covid, una decisione presa per aggirare il problema tecnico delle mascherine, o per evitare l’ansia dei telespettatori riguardo al tema? “Lo abbiamo fatto un po’ per tutte le ragioni appena esposte. Sfruttare il Covid come elemento sviluppatore di storie, senza rimanere bloccati nel raccontare solo questo. Si racconta la biografia di un’intero Paese. Una narrazione che propone una via di uscita” replica lo sceneggiatore della serie Francesco Alranch.

Per Matilde Gioli su Covid e cambiamento personaggio: “Il personaggio di Giulia ha un’evoluzione, guardando ad un futuro diverso. Un’evoluzione sia personale che professionale. Sto convivendo con il personaggio di Giulia, che mi ha fatto crescere. Non ho vissuto mai il Covid, se non impatizzando con chi è stato coinvolto. Girare le scene in un reparto Covid, mi fa sentire quanto sia stata privilegiata rispetto a ciò che è accaduto realmente nei reparti negli ospedali. Occasione per riflettere sulla serietà della situazione attuale”.

Dal punto di vista registica come è stata impostata la puntata sul Covid: “Molto faticoso riprodurre le scene reali ed abbiamo empatizzato con chi ha realmente vissuto queste scene. Spesso facevamo piani sequenza, sembrando tutto molto vero. Bello tecnicamente, ma difficile emotivamente” risponde il regista Ciro Visco.