Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, Tolo 22.5%, Correre per ricominciare 14.2%

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022. Il film di Checco Zalone Tolo Tolo vince nel prime time. Supera Correre per Ricominciare in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Correre per Ricominciare ha registrato 3.084.000 spettatori con 14.2%.

Su Rai 2 The Rookie 4 1.004.000-4%. CSI: Vegas 943.000 con 4%.

Su Rai 3 Città Segrete 1.453.000 spettatori con 6.4%.

Su Canale 5 Tolo Tolo è visto da 5.314.000 persone con 22.5%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata 809.000 spettatori con 4.3%.

Su Italia 1 Doctor Strange ha registrato 1.105.000 spettatori con 4.9%.

Su La 7 Atlantide 380.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Se Solo Fosse Vero 266.000 persone con 1.2%.

Su NOVE Drag Race Italia 197.000 spettatori con 0.8%.

Su Real Time Drag Race Italia 353.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, la fascia preserale Blob al 4.4% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei Sette 3.610.000-17%. 3.610.000-17%. L’Eredità 4.849.000-20.9%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 548.000 con 2.6%. Squadra Speciale Cobra 11 554.000 con 2.3%. Su Rai 3 TGR 3.466.000-14.5%. Blob 1.081.000-4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo 3.298.000-15.8%. Avanti un Altro 3.976.000 con 17.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 847.000 spettatori con 3.4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 637.000-2.9%. CSI Miami 665.000-2.7%. Su La 7 Uozzap Collezione 190.000 spettatori con 0.9%. Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, l’access prime time Generazione Bellezza al 4.3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.755.000 telespettatori con 22.6%. Su Rai 3 Generazione Bellezza 1.090.000 spettatori con 4.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.690.000 spettatori con 14.4%. Su Rete 4 Controcorrente 1.056.000 con 4.2%- 1.050.000 con 4.1%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.304.000 spettatori con 5.1%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.005.000 spettatori con 3.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha registrato 436.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Little Big Italy 397.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, daytime mattutino

Linea Verde al 20.7%

Su Rai 1 Paesi che Vai 1.747.000-19.9%. Evoluzione Terra 1.697.000-17.8%. Linea Verde 3.448.000-20.7%.

Su Rai 2 Citofonare Rai2 442.000 con 3.9%- 623.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 339.000- 5.8%. Mi Manda Rai3 514.000-6.3%. Le Parole per Dirlo 401.000-4.1%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 874.000 con 8.3%-1.278.000 con 11.3%. Melaverde 2.329.000 con 16%.

Su Rete 4 Casa Vianello 163.000 con 1.8%- 174.000 con 1.8%. Dalla Parte degli Animali 225.000-2.1%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è visto da 774.000 persone con 4.1%.

Su La 7 Omnibus 142.000 spettatori con 2.7%. L’Aria che Tira-Il Diario 159.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, day time pomeridiano

Amici al 17.9%

Su Rai 1 Domenica In 3.567.000-18.9%, 3.242.000-18.5%. Da Noi A Ruota Libera 2.457.000- 13.3%.

Su Rai 2 La Dottoressa dell’Isola 610.000 con 3.3%. Mompracem-L’Isola dei Documentari 583.000- 3.4%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più 1.649.000-9.1%. Il Mondo che Verrà 1.107.000-6.4%.

Su Canale 5 Amici 3.257.000-17.9%. Verissimo 2.862.000-16.5% Verissimo- Giri di Valzer 2.939.000 -15.6%.

Su Rete 4 Sugarland Express 379.000 spettatori con 2.1%.

Su Italia 1 L’Incredibile Storia di Winter-Il Delfino 352.000-2%. Ritorno all’Isola di Nim 498.000 -2.8%.

Su La 7 Non è L’Arena Speciale 260.000-1.4%; 404.000-2.3%.

Su Tv8 Friends The Reunion 247.000 con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 9 gennaio 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 10.2%

Su Rai 1 Speciale Tg1 895.000 telespettatori con 9.2%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.292.000-10.2%. L’Altra DS 243.000 con 3.7%.

Su Rai 3 TG3 Mondo è seguito da 748.000 spettatori con 5.3%.

Su Canale 5 Non c’è 2 Senza Te 1.391.000 spettatori con 12.3%.

Su Rete 4 Everest è seguito da 170.000 spettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Pressing 382.000 spettatori con 5.9%.

Su Tv8 La Mercante di Brera 174.000 con 1%- 199.000 con 1.6%.