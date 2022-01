Lea un nuovo inizio serie tv Rai 1 – trama, cast e quando va in onda

Condividi su

Lea un nuovo inizio è una fiction targata Rai 1 in onda prossimamente sulla rete leader di viale Mazzini.

Si tratta di un prodotto in quattro prime serate con atmosfere da hospital melo. La produzione è italiana e la durata di ognuna delle puntate è di un’ora e quaranta minuti.

Lea un nuovo inizio serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Isabella Leoni. Protagonista principale è Anna Valle che interpreta il ruolo di Lea. Nel cast anche Giorgio Pasotti, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con Rai Fiction.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Ferrara e zone limitrofe per gli esterni. Gli interni invece sono stati girati a Roma.

Lea un nuovo inizio – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Lea, una giovane donna che dopo un anno di aspettativa ritorna a Ferrara per riprendere il suo servizio di infermiera pediatrica.

La sorpresa che riceve è di ritrovare, nello stesso reparto dove lavora, l’ex marito Marco. Marco è un brillante pediatra che è stato appena nominato primario proprio nel medesimo reparto.

Tra Lea e Marco il matrimonio non era andato a buon fine. Il loro rapporto si era spezzato dopo la morte del figlio a poche settimane dal parto. Inoltre Marco aveva tradito Lea con la sua migliore amica, la ginecologa Anna professionalmente impegnata nello stesso ospedale. Lea avverte un grande desiderio di maternità.

Purtroppo è consapevole che non potrà più avere figli. Ma la donna è decisa a ricominciare una nuova vita partendo proprio dai suoi piccoli pazienti. A loro Lea dedica tutto il suo amore e l’affetto necessari. Al punto da considerare i suoi piccoli pazienti come una vera e propria famiglia.

L’aspetto sentimentale coinvolge immediatamente Lea. Infatti incontra un affascinante bassista e cantante di nome Arturo che si innamora di lei.

Tutte le attenzioni che le presta Arturo non sfuggono a Marco. L’ex marito infatti è ancora innamorato di Lea e non riesce più a nascondere i propri sentimenti.

Mentre sta per sbocciare di nuovo il loro amore, arriva un durissimo colpo per Lea che rimette tutta la sua vita in discussione.

Lea un nuovo inizio – quando va in onda

La serie, a meno di ulteriori cambiamenti di palinsesto, è prevista in onda su Rai 1 a partire da domenica 6 febbraio. Le quattro puntate andranno in onda settimanalmente subito dopo la conclusione del 72esimo Festival della canzone italiana di Sanremo.

Il cast completo

Di seguito il cast del film Lea un nuovo inizio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Anna Valle

Giorgio Pasotti

Mehmet Gunzur

Eleonora Giovanardi

Primo Reggiani

Daniela Morozzi