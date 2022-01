Burden of Truth- Il Peso della verità: prima puntata, trama, cast, finale

Condividi su

Da questa sera, giovedì 13 dicembre su Rai Premium, arriva la prima stagione della serie tv Burden of Truth- Il peso della verità.

La serie canadese, dalle atmosfere drammatiche, è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 sul canale CBC. La stagione d’esordio si compone di 10 episodi della durata di 60 minuti ciascuno.

Burden of Truth: regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di James Genn, Grant Harvey e Douglas Mitchell. I protagonisti sono Kristin Kreuk che interpreta Joanna Hanley e Peter Mooney nel ruolo di Billy Crawford. Nicola Correia-Damude e David Lawrence Brown, invece, sono rispettivamente Diane Evans e Ben Matheson.

Le riprese della serie tv si sono svolte interamente in Canada. Le scene sono state girate a Selkirk, Winnipeg e Portage la Prairie. Sono tutte città appartenenti alla provincia di Manitoba.

Le musiche sono di Ian LeFeuvre,Benjamin Pinkerton,Shawn Pierce. Hayden Simpson, Lynn Coady, Adam T. Bradley, Laura Good, Shannon Masters e Graeme Stewar si sono invece occupati della sceneggiatura. La scenografia è di Craig Sandells e C. Summer Holmes. Jenifur Jarvis ha invece curato i costumi.

La fotografia è di David Perrault e David A. Makin. Teresa Hannigan, Roslyn Kalloo e Jean Coulombe si sono occupati del montaggio.

Le serie tv è ideata da Brad Simpson. Burden of Truth è prodotto da Eagle Vision in collaborazione con Entertainment One e ICF Films.

Burden of Truth: trama primo episodio

Nel primo episodio, dal titolo Wake Up Call, l’avvocato Joanna Hanley è obbligata a tornare nella sua città natale, Millwood, per occuparsi di un vaccino che avrebbe provocato un virus che colpisce prevalentemente ragazze adolescenti.

A Millwood deve fare pure i conti con Billy un suo vecchio compagno del liceo. L’uomo è riuscito ad entrare nel prestigioso studio legale di suo padre David. Mentre Joanna Hanley è alla ricerca dei responsabili nasce in lei l’idea di dare il via ad una causa legale collettiva.

Trama del secondo episodio

Nell’eposodio The Ties That Bind Joanna Hanley fatica ad ambientarsi in una realtà da cui era fuggita anni prima, ma rimangono degli aspetti che le sembrano ancora familiari.

Nel frattempo Billy, grazie ad una fonte inaspettata, riesce ad ottenere preziose informazioni sul vaccino che ha scatenato il virus. Nel corso del tempo però i casi di contagio aumentano e Joanna cerca di convincere il padre David a rappresentare alcuni adolescenti.

Trama del terzo episodio

Nel terzo episodio, Still Waters, Joanna affida ad un idrologo il compito di recarsi a Millwood per analizzare il suolo. Intanto Joanna cerca di restringere la lista dei sospetti intorno ad alcune importanti aziende industriali della città. Inizia infatti a sospettare che non sia stato il farmaco a provocare la patologia.

Dopo aver esaminato a fondo il terreno e le falde acquifere di Millwood, l’esperto infatti rinviene dei barili di fango sepolti dove giacciono notevoli quantità della tossina incriminata. Nel frattempo degli uomini potenti vorrebbero che Joanna e Billy smettessero di indagare.

Burden of Truth- serie tv: il cast della serie

Ecco il cast della serie Burden of Truth- Il peso della verità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Kristin Kreuk: Joanna Hanley

Joanna Hanley Peter Mooney: Billy Crawford

Billy Crawford Star Slade: Luna Spence

Luna Spence Nicola Correia-Damude: Diane Evans

Diane Evans David Lawrence Brown: Ben Matheson

Ben Matheson Meegwun Fairbrother: Owen Beckbie

Owen Beckbie Anwen O’Driscoll: Taylor Matheson

Taylor Matheson Sara Thompson: Molly Ross