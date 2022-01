La Sposa conferenza stampa diretta: gli interventi dei protagonisti

Condividi su

Oggi, giovedì 13 gennaio, prenderà il via alle ore 12 la conferenza stampa della fiction Rai La Sposa. Protagonista della mini-serie in tre puntate l’attrice Serena Rossi, che presterà il volto per interpretare il personaggio di una giovane donna calabrese alle prese con una vita fatta di obblighi e tradizioni insopportabili.

La Sposa conferenza stampa diretta: le dichiarazioni dei protagonisti

La fiction in tre puntate è una co-produzione Rai Fiction e Endemol Shine Italia. La regia è di Giacmo Campiotti. Intervengono: Maria Pia Ammirati – Direttore Rai Fiction, Benedetta Gabiati – Head of scripted Endemol Shine, Giacomo Campiotti, Serena Rossi, Giorgio Marchesi.