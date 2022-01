Vincenzo Malinconico Avvocato Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone prossimamente Vincenzo Malinconico, Avvocato. Si tratta di una serie a metà strada tra il poliziesco e la commedia.

Le puntate complessivamente sono quattro e andranno in onda ogni settimana di domenica.

Vincenzo Malinconico Avvocato – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessandro Angelini. Protagonista principale è Massimiliano Gallo nel ruolo di Vincenzo Malinconico. Accanto a lui Michele Placido, Ana Caterina Morariu, Lina Sastri e Teresa Saponangelo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Salerno e zone limitrofe. Altre scene sono state girate a Cetara, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni e Nocera (Superiore e Inferiore).

La produzione è della Viola Film in collaborazione con Rai Fiction. La serie ha usufruito del contributo della Film Commission Regione Campania e del Comune di Salerno.

La fiction è tratta dai romanzi di Diego De Silva.

Vincenzo Malinconico Avvocato – trama della serie in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista proprio Vincenzo Malinconico. Si tratta di un avvocato ancora abbastanza giovane separato dalla moglie e padre di due figli adolescenti. Con loro cerca di mantenere vivo un legame paterno, anche se è molto difficile data l’età dei due ragazzi.

Vincenzo Malinconico lavora come difensore d’ufficio in uno studio legale. Ma non è soddisfatto del proprio impiego. Attende insomma il caso che potrebbe dare una svolta alla sua vita.

L’occasione per farsi notare gli viene fornita per puro caso. Un giorno gli viene affidata la causa che riguarda Mimmo, un affiliato alla Camorra. La vicenda è molto intricata ed anche pericolosa. Nessuno crede in lui, e lui stesso si ritiene un fallito.

Malgrado comunque le difficoltà riesce a vincere la causa e questo successo gli provoca un vero e proprio balzo in avanti della sua autostima. Dunque non è un fallito come teneva, anzi ha iniziato ad esercitare con successo la sua professione.

Naturalmente non manca il lato sentimentale. Infatti Vincenzo Malinconico conosce Alessandra, Pubblico Ministero. E con lei instaura un legame sincero e profondo. Quel legame insomma che gli serviva per dimenticare la sua vita passata di separato.

Quando in onda

Le quattro puntate della fiction Vincenzo Malinconico Avvocato vanno in ombra sulla prima rete di viale Mazzini a partire da domenica 6 marzo 2022. Sono in tutto quattro puntate che Rai 1 propone settimanalmente sempre nella medesima collocazione festiva.

Vincenzo Malinconico Avvocato – il cast completo

Di seguito il cast della serie Vincenzo Malinconico Avvocato

Denise Capezza

Michele Placido

Massimiliano Gallo

Ana Caterina Morariu

Teresa Saponangelo

Francesco Di Leva

Lina Sastri

Luca Gallone

Giovanni Ludeno

Carlo Massarini