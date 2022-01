Spot Beretta 2021: I Cubetti Cubi Cù

Condividi su

Fratelli Beretta lancia la sua linea di Cubetti con una serie di spot volti ad esaltarne la praticità. Qui riportiamo gli Spot Beretta che nel 2021 continuano a promuovere i Cubetti, meglio noti come Cubetti Cubi Cù.

Spot Beretta 2021 – Ricetta, cubetti, brano

I protagonisti degli spot Beretta in onda anche nel 2021 sono i Cubetti di Pancetta dolce e quelli di Pancetta affumicata. Come ogni spot, Luca Morello, il bambino in compagnia della sua famiglia, mostra una ricetta in cui utilizzare i Cubetti Beretta. In questo caso prepara delle patate al forno e un’amatriciana, servendosi dei cubetti di pancetta dolce e di pancetta affumicata.

Il brano è ormai noto per essere molto ritmato e orecchiabile, soprattutto il ritornello che risuona in testa come un tormentone. Il testo è il seguente:

Cubetti Beretta quel gusto in più / in ogni ricetta li userai tu / la tua cucina con loro è speciale / ogni tuo piatto diventa geniale

Luca Morello, chi è il protagonista degli spot

Luca Morello è il giovane protagonista degli Spot Beretta già da diversi anni. La sua carriera, infatti, inizia ad affermarsi con l’edizione 2016 dello Zecchino d’Oro, dove si presenta come cantante con il brano Cerco un circo. Da quel momento, Luca inizia a partecipare a una gran serie di spot pubblicitari in tv. Proprio il marchio Salumi Beretta lo assume come volto ufficiale e infatti, è con loro che Luca Morello appare nella sua prima pubblicità. Ha lavorato poi con Euronics, Fiat, Legnoland, Galletto Vallespluga, Kinder Cards e Enigas, per cui ha perfino interpretato una sitcom in 5 puntate.

Nel 2020 Luca fa parte del cast di DOC – Nelle tue mani, la fiction medical drama in cui collabora al fianco di un grande attore, ovvero Luca Argentero.

Gli altri Spot Beretta sui Cubetti

Abbiamo già parlato dei Cubetti di pancetta dolce e affumicata nella ricetta delle patate al forno con un piatto di Amatriciana. Ma non è la sola ricetta preparata dal protagonista indiscusso del marchio Beretta. I Cubetti di pancetta dolce e affumicata sono stati utilizzati per lo spot cui protagonista sono un piatto di Carbonara e dei crostini di pane.

Così anche per lo spot dove viene mostrata la preparazione di una pizza con i cubetti, e del pesce accompagnato da quest’ultimi.

La particolarità degli Spot è che Luca si trova sempre in cucina con il padre e, una volta pronte le pietanze, i due si recano a tavola dove li attende la mamma del ragazzo. Quest’ultima compare perlopiù per cantare tutti insieme il ritornello della canzoncina.