La sposa seconda puntata Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 propone oggi la seconda puntata della fiction La sposa. Si tratta di una serie a metà strada tra il drammatico e il melò. Ed è in costume.

La produzione è italiana, le puntate previste sono tre e sono in onda settimanalmente da domenica 16 gennaio 2022. La durata di ogni puntata è di un’ora e 40 minuti.

La sposa seconda puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Giacomo Campiotti. Protagonisti principali sono Maria e Italo interpretati rispettivamente da Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Nel cast anche Antonella Prisco nel ruolo di Nunzia.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe. Successivamente il set si è spostato in Puglia ed infine alcune scene invece sono state girate a Torino.

La produzione è della Endemol Shine Italy in collaborazione con Rai Fiction.

La sposa – trama della seconda puntata

Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame necessario per frequentare la terza elementare. Intanto il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. La giovane ha una intelligenza viva ed è pronta ad apprendere quanto le viene insegnato nel minor tempo possibile.

Spoiler finale

Vittorio si rende conto di queste grandi capacità della ragazza. La ritiene in grado di poter fare ulteriori passi avanti e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo la situazione comincia ad andare meglio. Il loro rapporto non è più così teso come una volta. E sembra si stia avviando su una strada fatta di complicità e rispetto. Quando tutto sembra poter cambiare, interviene un nuovo fattore destabilizzante.

Infatti la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata. E tutto viene rimesso in discussione.

La sposa – il cast completo

Di seguito il cast della serie La sposa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Serena Rossi : Maria

: Maria Giorgio Marchesi : Italo

: Italo Maurizio Donadoni : Vittorio

: Vittorio Mario Sgueglia : Antonio

: Antonio Antonio Nicolai : Paolino

: Paolino Claudia Marchiori : Carla

: Carla Antonella Prisco : Nunzia

: Nunzia Matteo Valentini : Giuseppe

: Giuseppe Giulia D’Aloia : Luisa

: Luisa Gualtiero Burzi : Don Fabio

: Don Fabio Mariella Lo Sardo : Filomena

: Filomena Matilde Piana : Carmela

: Carmela Saverio Malara : Zi’ Michele

: Zi’ Michele Denis Fasolo : Giulio

: Giulio Stefano Fregni : Pietro, Maresciallo dei Carabinieri

: Pietro, Maresciallo dei Carabinieri Stefano Guerrieri: Bruno