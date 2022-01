Doc nelle tue mani 2 episodi L’attenzione e Il gusto di vivere – trama, cast, finale

Condividi su

Torna la seconda stagione di Doc nelle tue mani con gli episodi dai titoli rispettivamente L’attenzione e Il gusto di vivere. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:25.

La serie si compone in tutto di otto puntate. Ogni giovedì la rete leader di viale Mazzini propone due episodi, per un totale di sedici episodi.

Doc nelle tue mani L’attenzione e Il gusto di vivere – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Protagonisti principali sono Andrea Fanti e Giulia Giordano interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Matilde Gioli. Nel cast anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvegna.

Nella seconda stagione molte sono le new entry. Tra queste Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Gaetano Bruno (Edoardo Valenti), Giusy Buscemi (Lucia Ferrari), Massimo Rigo (Umberto Caruso) e Lorenzo Frediani (Massimo Gentile).

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma, Milano e Formello.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Doc nelle tue mani L’attenzione – trama

Impegnato a seguire due casi contemporaneamente per dimostrare di essere all’altezza del primariato, Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e si prende diversi rischi, ma ne approfitta per coinvolgere e aiutare anche Agnese, che nel frattempo, segnata dalla pandemia e dal difficile rapporto col figlio in affido, ha difficoltà a rapportarsi con i pazienti. A causa dell’inchiesta in corso, Agnese ha dovuto lasciare infatti l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto. Mentre il nuovo medico, Damiano, invita Giulia a un vernissage. Lei accetterà?

Il gusto di vivere – trama

Mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, Doc deve affrontare il caso di un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Intanto Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo, che diventa l’occasione per affrontare il loro passato insieme. Sentendosi esclusa dal gruppo, Alba accetta un compito molto particolare da Cecilia e Riccardo si accorge che rischia di perderla.

Doc nelle tue mani 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Doc nelle tue mani 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Andrea Fanti: Luca Argentero

Giulia Giordano: Matilde Gioli

Riccardo Bonvegna: Pierpaolo Spollon

Cecilia Tedeschi: Alice Arcuri

Agnese Tiberi: Sara Lazzaro

Elisa Russo: Simona Tabasco

Gabriel Kidane: Alberto Malanchino

Carolina Fanti: Beatrice Grannò

Damiano Cesconi: Marco Rossetti

Alba Patrizi: Silvia Mazzieri

Teresa Maraldi: Elisa Di Eusanio

Enrico Sandri: Giovanni Scifoni

Edoardo Valenti: Gaetano Bruno

Lorenzo Lazzarini: Gianmarco Saurino

Lucia Ferrari: Giusy Buscemi

Umberto Caruso: Massimo Rigo

Massimo Gentile: Lorenzo Frediani

Fabrizia Martelli: Pia Lanciotti