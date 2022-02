Lea un nuovo giorno episodi Ricominciare e La seconda possibilità su Rai 1 – anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la serie tv Lea un nuovo giorno con gli episodi dai titoli rispettivamente Ricominciare e La seconda possibilità. Si tratta di un prodotto in quattro prime serate a partire da martedì 8 febbraio 2022.

La produzione è italiana e la durata di ognuna delle puntate è di un’ora e quaranta minuti.

Lea un nuovo giorno Ricominciare e La seconda possibilità – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Isabella Leoni. Protagonista principale è Anna Valle che interpreta il ruolo di Lea. Nel cast anche Giorgio Pasotti, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con Rai Fiction.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Ferrara e zone limitrofe per gli esterni. Gli interni invece sono stati girati a Roma.

Lea un nuovo giorno Ricominciare – trama

Lea sta tornando a Ferrara quando la sua macchina si ferma per un guasto e un automobilista di passaggio si offre di aiutarla. Si chiama Arturo, è un musicista e tra loro nasce un’immediata simpatia.

Lea riprende il suo lavoro di infermiera nel reparto di pediatria, dopo un periodo di aspettativa e viene accolta con affetto dalle colleghe. Le viene subito affidato il suo primo paziente, Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara.

Il destino riunisce di nuovo Lea e Arturo, accorso in ospedale perché sua figlia Martina si è rotta un braccio, ma quando la bimba sta per essere dimessa, ha uno shock anafilattico, Lea cerca di aiutarla e la bimba si salva dal soffocamento grazie all’intervento di Marco, l’ex marito di Lea, appena tornato dagli Stati Uniti all’insaputa di tutti, per diventare il nuovo primario di pediatria. Subito tra lui e Lea c’è uno scontro carico di tensione. Intanto si scopre che Koljia ha un cancro alle ossa. Lea cerca di dare conforto alla madre adottiva del piccolo paziente. Grazie a un’intuizione di Lea si scopre l’origine dell’allergia di Martina e Arturo le manda un messaggio di ringraziamento e le chiede di uscire.

La seconda possibilità – trama

Lea sta vicino a Koljia durante la sua prima chemioterapia, i genitori sono crollati alla notizia della sua grave malattia e lo hanno lasciato solo. Poi si prende a cuore anche il caso di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria.

Lea chiede ad Arturo di aiutarla a rintracciare il padre biologico del neonato, che non ha voluto riconoscere il bambino, per capire se i disturbi del piccolo siano causati da un’anomalia genetica. L’uomo si rifiuta di sottoporsi agli esami e fa un esposto contro Lea al direttore sanitario dell’ospedale. Ma Marco, osservando l’aspetto fisico dell’uomo, si rende conto di quale potrebbe essere la patologia genetica trasmessa al figlio e riesce a convincere il padre di Mattia a collaborare, salvando la vita del neonato. Dopo l’operazione riuscita sul piccolo Mattia, Marco chiede a Lea di perdonarlo ma lei lo allontana e corre da Arturo.

Lea un nuovo giorno – Il cast completo

Di seguito il cast del film Lea un nuovo giorno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lea Castelli: Anna Valle

Marco Colomba: Giorgio Pasotti

Arturo Minerva: Mehmet Günsür

Pietro Verna: Primo Reggiani

Anna Galgano: Eleonora Giovanardi

Rosa Nibbi: Daniela Morozzi

Favilla Mancuso: Manuela Ventura

Olga Francesio: Marina Crialesi

Michela Idiong: Rausy Giangarè

Barbara Mosella: Gaia Insenga

Giancarlo Pesani: Francesco Meoni

Valerio Mosella: David Sebasti

Donato Nibbi: Jerry Mastrodomenico

Eugenio Chiaravalle: Sergio Pierattini

Koljia Antonov: Sebastiano Amodeo

Viola Parisi: Rosa Barbolini

Martina: Cloe Günsür