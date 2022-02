Stasera in tv martedì 8 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 8 febbraio 2022. Su Raidue il comedy show Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano. Su Rete 4, l’attualità con Fuori dal coro, condotto dal giornalista Mario Giordano.

Stasera in tv martedì 8 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Lea – un nuovo giorno, con Anna Valle, Giorgio Pasotti. Due episodi: il primo s’intitola “Ricominciare”. Dopo un periodo di aspettativa, l’infermiera Lea Castelli (Anna Valle) riprende il suo lavoro nel reparto di pediatria di un ospedale di Ferrara. Le viene subito affidato il suo primo paziente, un bambino russo appena adottato da una coppia. A seguire, “La seconda possibilità”. Lea si prende cura di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. L’infermiera chiede ad Arturo di aiutarla a rintracciare il padre biologico del neonato, per capire se i disturbi del piccolo siano causati da un’anomalia genetica.

Su Raidue, alle 21.20, l’ultima puntata del comedy show Un’ora sola vi vorrei. Lo show di Enrico Brignano torna con una puntata extra, messa in cantiere per “recuperare” quella dell’11 gennaio: era andata in onda in versione ridotta a causa del Covid-19, che aveva costretto Brignano a condurre lo spettacolo in collegamento da casa. Al suo fianco ritroviamo Flora Canto.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Le dinamiche politiche del nostro Paese dopo l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e le conseguenze sulla maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi sono anche questa settimana al centro del programma di Bianca Berlinguer, che ne parla come sempre con politici ed esperti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Spregiudicatezza, miopia politica, mancanza di strategia? Da più parti il comportamento dei partiti durante la recente maratona per eleggere il Presidente della Repubblica ha suscitato polemiche. Anche Mario Giordano, c’è da esserne certi, vorrà dire la sua confrontandosi con i suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Inter-Roma. Si apre oggi il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Allo stadio Meazza di Milano si sfidano i campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi e la formazione giallorossa guidata da José Mourinho. Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Milan-Lazio, in programma domani sera.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Anche nello studio di Giovanni Floris l’analisi dell’emergenza sanitaria passa in secondo piano rispetto all’argomento che ha monopolizzato l’interesse nelle ultime settimane: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Per la prima volta in chiaro la 2° puntata dell’edizione 12, in onda su Sky uno. A esaminare le performance dei concorrenti è la giuria composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Conduce Lodovica Comello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Giulia e Filippo si incontrano al bancone e cominciano a chiacchierare. Sembra che tra loro due ci sia una certa intesa, ma c’è un malinteso. Giulia e Filippo hanno un appuntamento rispettivamente con Marco e Valentina. Con Flavio Montrucchio.

I film di questa sera martedì 8 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1972, di John Boorman, Un tranquillo week-end di paura, con Jon Voight. Ed e i suoi amici, uniti dalla passione per la natura, decidono di trascorrere il fine settimana scendendo in canoa lungo un fiume selvaggio. Verranno aggrediti da alcuni sconosciuti.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di John Madden, Miss Sloane – Giochi di potere, con Jessica Chastain. Elizabeth, una spietata lobbista sull’orlo dell’esaurimento, è disposta a superare i limiti etici e legali pur di far approvare una controversa legge legata alla vendita delle armi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1988, di John Landis, Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy, Arsenio Hall. Akeem (Eddie Murphy), erede al trono del regno africano di Zamunda, sogna una vita avvincente e il vero amore. Si trasferisce allora in incognito a New York, accompagnato dal fedele Semmi (Arsenio Hall). Lì trova lavoro in un fast food, dove si innamora di Lisa (Shari Headley), la figlia del proprietario.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1998, di e con Carlo Verdone, Gallo cedrone. Armando, volontario della Croce Rossa in Arabia, viene rapito da alcuni estremisti islamici. Dalle testimonianze di amici e parenti emerge il ritratto della vita dell’uomo e della sua relazione con la cognata.

Stasera in tv martedì 8 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2012, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma l’assassino lo prende di mira.