Makari 2: Il lato fragile, trama, cast, finale

Lunedì 14 febbraio va in onda in prima serata su Rai 1 Makari 2 dal titolo Il lato fragile. Si tratta del secondo dei tre gli appuntamenti previsti. Il tv movie è tratto dall’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri. Il pubblicato nel 2016.

Il lato fragile è di genere giallo con atmosfere di commedia. La durata è 100 minuti. La produzione è italiana.

Makari 2, Il lato fragile: regia protagonisti, dove è girato

Il film è diretto da Michele Soavi. I protagonisti sono Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna ed Ester Pantano che interpreta Suleima. Andrea Bosca e Massimo Reale, invece, sono rispettivamente Teodoro Berrettini e Antonio Moncada.

Le riprese si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono girate in Sicilia, in particolare a San Vito Lo Capo, Trapani e dintorni. Tra le location scelte come set ci sono anche Favara, La Scala dei Turchi, la spiaggia di Mondello.

Le musiche sono di Ralf Hildenbeutel. La sigla è scritta da Ignazio Boschetto, uno dei componenti de Il Volo. E’ infatti interpretata proprio dal trio Boschetto, Barone e Ginoble. Boschetto si è occupato anche degli altri brani originali.

Leonardo Marini, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi hanno scritto la sceneggiatura. La scenografia è di Valerio Girasole. Cristina Francioni si è invece occupata dei costumi.

Makari 2 è prodotto da Palomar, in collaborazione con Rai Fiction.

Makari 2, Il lato fragile: trama

Suleima è tornata a vivere in Sicilia. Nonostante la relazione tra lei e Saverio non sia più a distanza, inizia lo stesso a vacillare. Saverio è infatti geloso del fatto che anche il capo di Suleima, Teodoro, si sia trasferito con lei per seguire l’innovativo progetto de La Città del Sole.

Suleima inoltre sembra non aver più tempo da dedicare a Saverio in quanto è sempre più presa dal lavoro. Con il passare del tempo la ragazza sta cambiando e Saverio nutre il terrore che la loro storia d’amore sia destinata a giungere al capolinea.

Nel frattempo Saverio accetta di partecipare al convegno Onestà e Giustizia, al quale partecipano cronisti ed esperti. Si tratta di un’importante associazione che lotta contro la criminalità organizzata.

Quando arriva al convegno con Piccionello, inizia a riaffiorare in lui il desiderio di riavvicinarsi al giornalismo come prospettiva di una nuova vita. Potrebbe rappresentare inoltre la giusta occasione per andare via da Màkari.

Al convegno però viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio si occupa delle indagini per scoprire chi è l’autore dell’omicidio e qual è il movente che lo ho portato ad uccidere. Nel frattempo cercherà di capire se lui e Suleima riusciranno a superare la loro crisi.

Makari 2: Il cast completo

Ecco il cast di Makari 2- Il delitto di Kolymbetra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Saverio Lamanna Ester Pantano: Suleima

Suleima Domenico Centamore: Peppe Piccionello

Peppe Piccionello Antonella Attili: Marilù

Marilù Filippo Luna: Vicequestore Randone

Vicequestore Randone Tuccio Musumeci: padre di Saverio

padre di Saverio Andrea Bosca: Teodoro Bettini

Teodoro Bettini Maurizio Bologna : Accursio Miragno

: Accursio Miragno Ennio Coltorti: Demetrio Aliù

Demetrio Aliù Massimo Reale : Antonio Moncada

: Antonio Moncada Alessandra Costanzo : zia Rosina

: zia Rosina Elvira Cammarone : Ylenia

: Ylenia Federica Girardello: Vittoria Ferrini

Vittoria Ferrini Alessandro Carbonara: Filippo Cannizzaro

Filippo Cannizzaro Maribella Piana: Marichedda

Marichedda Teodoro Giambanco : Stefano Sapienza

: Stefano Sapienza Nicoletta Cifariello : Noemi

: Noemi Fulvio Emanuele: Simone

Simone Alberto Rossi: Lillo