Vostro onore serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Rai 1 propone dal prossimo 28 febbraio la serie tv Vostro onore. Si tratta di una prodotto di genere drammatico con atmosfere thriller.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone di otto episodi per un totale di quattro puntate della durata di circa 100 minuti.

Vostro onore serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessandro Casale. Protagonisti principali sono Vittorio Pagani e Miguel Silva interpretati rispettivamente da Stefano Accorsi e Simon Rizzoni. Nel cast anche Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Matteo Pagani, il figlio di Vittorio.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma in diverse location della capitale. Alcune scene sono state girate anche a Milano e dintorni.

La produzione è della Indiana Production in collaborazione con Alf Service e Rai Fiction.

Vostro onore – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Vittorio Pagani un giudice milanese. Nell’ambiente forense Pagani è molto noto per la sua integrità e per essere incorruttibile. Il giudice è in corsa per la carica di presidente del tribunale di Milano.

Recentemente Vittorio Pagani è stato colpito da un lutto terribile: la morte della moglie. Dopo la scomparsa della consorte i fragili equilibri familiari tra Vittorio Pagani e suo figlio Matteo sono messi ancora di più a dura prova.

I rapporti tra padre e figlio non sono mai stati idilliaci. Però mentre precedentemente la madre cercava di alleggerire la situazione familiare, tentando di riportare la pace tra padre e figlio, adesso tutto viene ingigantito e Vittorio Pagani non può nascondere neanche agli amici più cari la grave situazione di difficoltà che regna tra lui e suo figlio.

Il tragico incidente

Ma le tragedie non sono ancora finite e Vittorio Pagani dovrà adesso farsi carico di un altro dramma. Matteo infatti investe una sera con la sua macchina il giovane esponente di una famiglia criminale: i Silva.

La situazione diventa ancor più drammatica. Vittorio sa che deve difendere la propria integrità morale, ma è anche a conoscenza del grande amore che porta per il figlio. Sarà disposto a tutto pur di proteggere Matteo e non disdegnerà neanche alcuni compromessi illeciti.

Vostro onore – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Vostro onore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Simon Rizzoni : Miguel Silva

: Miguel Silva Francesco Buttironi : Dario Rovati

: Dario Rovati Riccardo Vicardi : Nino Grava

: Nino Grava Gabriele Falsetta : Filippo Grava

: Filippo Grava Francesco Colella : Danti

: Danti Barbara Ronchi : Sara Vichi

: Sara Vichi Camilla Semino Favro : Ludovica

: Ludovica Stefano Accorsi: Vittorio Pagani