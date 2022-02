Fosca Innocenti seconda puntata Canale 5 – trama, cast, anticipazioni

Condividi su

Canale 5 propone oggi la seconda puntata della fiction Fosca Innocenti. Si tratta di un prodotto di genere poliziesco con atmosfere da commedia e ingredienti sentimentali.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2021 e la fiction si compone in tutto di quattro prime serate. La durata di ogni puntata è di un’ora e 40 minuti circa.

Fosca Innocenti – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fabrizio Costa e Simone Poggi. Protagonisti principali sono Fosca Innocenti e Cosimo interpretati rispettivamente da Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Nel cast anche Cecilia Dazzi nel ruolo di Rosa Lulli.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare ad Arezzo e zone limitrofe.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane).

Il titolo internazionale è Fosca: A Tuscan Policewoman.

Fosca Innocenti seconda puntata – trama

C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpisce Fosca molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato per un’antica ruggine. Per Fosca, è il passato che torna a bussare alla sua porta.

Asia dopo aver tentato, a Milano, la carriera di attrice, era tornata in città per insegnare recitazione in un liceo. Chi l’ha uccisa?

Finale

Fosca, con il suo olfatto straordinario, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma ora occorre trovare un responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola, allargandosi ad un gruppo di nomadi e all’ex amante della vittima. Il tutto mentre il trasferimento di Cosimo a New York si avvicina, rendendo Fosca sempre più inquieta.

Fosca Innocenti – il cast completo

Di seguito il cast del film Fosca Innocenti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vanessa Incontrada : Fosca Innocenti

: Fosca Innocenti Francesco Arca : Cosimo

: Cosimo Desirée Noferini : Giulia De Falco

: Giulia De Falco Cecilia Dazzi : Rosa Lulli

: Rosa Lulli Francesco Leone : Pino Ricci

: Pino Ricci Giorgia Trasselli : Bice

: Bice Claudio Bigagli : Dottor Fontana

: Dottor Fontana Maria Malandrucco : Susy

: Susy Irene Ferri : PM Giuliana Perego

: PM Giuliana Perego Luca Capuano : Walter Baroni

: Walter Baroni Antonella Fattori : Eleonora Barberis

: Eleonora Barberis Maria Toesca : Elvira Lucchesi

: Elvira Lucchesi Emma Kovac : Anka Petrescu “L’angelo”

: Anka Petrescu “L’angelo” Giampiero Mancini : Dario Barbieri

: Dario Barbieri Teresa Tanini : Nicoletta Renzi

: Nicoletta Renzi Giovanni Guidelli : Filippo Davanzati

: Filippo Davanzati Elisabetta Pellini : Ornella Davanzati

: Ornella Davanzati Eleonora Cappelletti : Asia Borgi

: Asia Borgi Riccardo Terrana : Simone Biondi

: Simone Biondi Lidia Disclafani : Ila Pucci

: Ila Pucci Costantino Seghi : Max Davanzati

: Max Davanzati Rosario Campisi : Benzinaio

: Benzinaio Alberto Gimignani : Albert Morucci

: Albert Morucci Massimiliano Benvenuto : Francesco Rossi

: Francesco Rossi Simon Grechi : Marcello Ognis

: Marcello Ognis Claudia Zanella : Oriana Altovitti

: Oriana Altovitti Federico Mariotti : Ugo Vannini

: Ugo Vannini Sarah Biacchi : Jutta Fisher

: Jutta Fisher Giulio Pampiglione : Don Paolo

: Don Paolo Pierluigi Gorini : Don Rocco

: Don Rocco Lorenzo Renzi : Toni D’Angelo

: Toni D’Angelo Paolo Giommarelli : Ennio Corsi

: Ennio Corsi Idamaria Recati : Martina Corsi

: Martina Corsi Chiara De Palo : Olga Corsi

: Olga Corsi Elisa Billi : Giovanna Vannucci

: Giovanna Vannucci Diego Riace: Christian Corsi