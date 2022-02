Stasera in tv venerdì 18 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 18 febbraio 2022. Su Rete 4 l’attualità con Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Nove, i nuovi appuntamenti live con il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 18 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. La versione italiana del format sudcoreano “Bongmyeon ga-wang”, giunta alla terza edizione, propone la seconda sfida. Anche quest’anno Milly Carlucci può contare su una giuria molto perspicace: ne fanno parte Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e l’ultima arrivata Arisa.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena – “Luigi Squarzina: il teatro e la vita”. Un omaggio, a 100 anni dalla nascita, al regista Luigi Squarzina (1922-2010), poliedrico protagonista della scena teatrale e intellettuale italiana. Tra le testimonianze, quella di Giorgio Albertazzi.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il criminologo Massimo Picozzi è ospite fisso del programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sin dalla prima edizione. Oltre a lui ci sono il generale Luciano Garofano, l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Fosca Innocenti. Titolo dell’episodio di stasera: “La notte degli imbrogli”. Asia Borghi, una ex compagna di scuola di Fosca (Vanessa Incontrada) viene assassinata. La donna insegnava recitazione in un liceo di Ferrara. Intanto la data del trasferimento di Cosimo (Francesco Arca) a New York è sempre più vicina e per questo Fosca è molto inquieta.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ora che Sergio Mattarella è stato rieletto, che ne sarà del governo? Diego Bianchi, con la solita ironia, se lo chiede in compagnia dei suoi compagni di viaggio, dal vignettista Makkox al direttore de L’Espresso Marco Damilano.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese premia il miglior ristorante in una dimora storica della Valpolicella. Si sfidano il Ristorante Le Cedrare, l’Enoteca Ballo d’Oro, il Groto de Corgnan e il Posta Vecia. Lo special è il brasato all’Amarone.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Prendono oggi il via i nuovi appuntamenti live con Maurizio Crozza e i suoi monologhi. La prima apparizione del comico ligure su questa rete risale al 3 marzo del 2017. Lo show è visibile in streaming gratuito su Discovery+

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Nella seconda puntata della nuova stagione, Katia Follesa e Damiano Carrara si spostano lungo la costa pescarese. Lì tre bravi pasticcieri sono pronti ad affrontarsi nella sfida a suon di dolci.

I film di questa sera venerdì 18 febbraio 2022

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2005, di Louis Leterrier, Transporter: Extreme, con Jason Statham, Alessandro Gassman. L’ex agente delle forze speciali Frank Martin (Jason Statham) lavora per il facoltoso Jefferson Billings (Matthew Modine), con l’incarico di seguire il figlio. Quando il bambino viene rapito dal narcotrafficante Gianni Chellini (Alessandro Gassman), Frank sfrutta la sua preparazione militare per liberarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Fabio Guaglione, Fabio Resinaro, Mine, con Armie Hammer. Mike Stevens, un tiratore scelto dei marines, viene inviato nel deserto per uccidere un terrorista. Isolato da una tempesta di sabbia, finisce in un campo minato.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1971, di Clint Eastwood, Brivido nella notte, con Clint Eastwood, Jessica Walter. Il disc-jockey Dave Garner accetta un appuntamento con una donna, durante l’assenza della fidanzata. Ma dopo la notte passata insieme, la donna comincia a perseguitarlo.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull’oceano, con Tim Roth. L’orfano Danny, cresciuto a bordo del transatlantico Virginian, rivela negli anni un grande talento come pianista. Si esibisce per i passeggeri e non scende mai a terra.

Stasera in tv venerdì 18 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Robert Redford, The conspirator, con Robin Wright. Surrat è l’unica donna delle otto persone accusate di aver assassinato il Presidente Abramo Lincoln. Dichiaratasi innocente, viene difesa al processo da un eroe di guerra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Will Gluck, Peter Rabbit. Peter Rabbit e le sue sorelle vivono rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor. Quando quest’ultimo muore, i conigli credono di poter mettere le zampe sul suo prezioso orto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2003, di Bong Joon-ho, Memorie di un assassino – Memories of murder, con Kim Sang-kyung. In un villaggio della Corea del Sud, tre detective devono far luce sugli omicidi di alcune donne. Cresce il timore che l’autore dei delitti sia un serial killer.