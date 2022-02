Love is in the air anticipazioni puntate 21-25 febbraio 2022

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 21-25 febbraio 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 21-25 febbraio 2022

Alla festa di matrimonio, Kerem scopre finalmente che Pina non è fidanzata e che quel “tesoro” che le aveva sentito dire al telefono era rivolto al suo fratello gemello. Intanto, Piril cerca di nascondere ai novelli sposi un grave problema che è sorto con il progetto in Qatar, riproponendosi di parlarne con Serkan al ritorno dalla luna di miele. La vacanza in Italia di Eda e Serkan viene turbata quando Eda scopre che la signora Deniz ha pubblicato notizie false su una presunta storia tra lei e Serkan.

Trama episodio 22 febbraio

Per non far arrabbiare Eda, l’architetto decide quindi di rinunciare al progetto del porto proposto dalla signora Deniz. Parallelamente, in Turchia, Piril parla della situazione di Art Life con Aydan, che ha avuto problemi con la carta aziendale, e le spiega che l’unico modo di salvare la società è proprio chiedere l’aiuto della signora Deniz. Intanto, Melek e Burak pensano entrambi di non essere ricambiati e, confidandosi rispettivamente con Ayfer e Kerem, decidono di lasciar perdere e voltare pagina. Eda e Serkan stanno provando a godersi la luna di miele, ma Piril rivela all’amica che per un problema legato al progetto in Qatar, la banca ha bloccato tutte le carte di Serkan e della società.

Love is in the air 23 febbraio

Piril chiede a Eda di reggerle il gioco per avere il tempo di risolvere il problema che ha causato il blocco delle carte di credito di Serkan. Questo segreto genera tensioni tra i novelli sposi, infatti Serkan non capisce perché Eda gli impedisca di fare spese e perché all’improvviso voglia tornare a Istanbul. Dato che il progetto del porto, di cui la signora Deniz è socia, potrebbe risollevare le sorti di ArtLife, che è seriamente in pericolo, Aydan prova a ingraziarsela.

Trama episodio 24 febbraio

Ayfer, ignara del segreto che nascondono Piril e Eda, arriva e rovina tutto, per poi scoprire le vere intenzioni della sua amica ritrovata, e anche il disastro economico in cui si trova l’inconsapevole Serkan. Le due tentano un’altra strada: scacciare il malocchio con un antico metodo della nonna di Seyfi.

Love is in the air trama episodio 11 febbraio

Eda e Piril cercano di salvare la società, infatti Eda accetta che Serkan vada da solo con Deniz sull’isola dove si svolgeranno i lavori, ma in un secondo momento accetta di accompagnarlo. Piril è preoccupata per le sorti di Art Life e cerca in tutti i modi di portare a buon fine il progetto in Qatar, ma senza successo. Engin scambia questo suo malessere per qualcos’altro. Serkan, ignaro di tutto, si è fatto convincere da Eda a partire con la signora Deniz per concludere il contratto del porto.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Roisin Nicosia : Eda Yıldız

: Eda Yıldız Gabriele Vender : Serkan Bolat

: Serkan Bolat Martina Felli : Selin Atakan

: Selin Atakan Paola Majano : Aydan Bolat

: Aydan Bolat Francesca Fiorentini : Ayfer Yıldız

: Ayfer Yıldız Stefano Crescentini : Engin Sezgin

: Engin Sezgin Giorgia Brunori : Pırıl Baytekin Sezgin

: Pırıl Baytekin Sezgin Lavinia Paladino : Melek “Melo” Yücel

: Melek “Melo” Yücel Sara Ferranti : Ceren Başar

: Ceren Başar Giulia Tarquini : Figen “Fifi” Yıldırım

: Figen “Fifi” Yıldırım Gianluca Cortesi : Seyfi Cicek

: Seyfi Cicek Gianluca Crisafi : Erdem Şangay

: Erdem Şangay Laura Amadei : Leyla Haktan

: Leyla Haktan Marco Baroni : Ferit Şimşek

: Ferit Şimşek Dario Oppido : Alptekin Bolat

: Alptekin Bolat Stefano Valli : Kemal Özcan

: Kemal Özcan Alessandra Cannavale : Kiraz Yıldız Bolat

: Kiraz Yıldız Bolat Alberto Pilara : Can Sezgin

: Can Sezgin Elisa Carucci : Deniz

: Deniz Alessandro Valeri : Burak

: Burak Francesco Valeri : Kerem

: Kerem Sara Labidi : Pina Bolat

: Pina Bolat Guido Di Naccio : Deniz Saraçhan

: Deniz Saraçhan Edoardo Siravo : Alexander Zucco

: Alexander Zucco Graziella Polesinanti : Semiha Yıldırım

: Semiha Yıldırım Daniele Valenti : Tahir

: Tahir Irene Trotta : Balca Koçak

: Balca Koçak Olivia Costantini : Suzi

: Suzi Emiliano Ragno : Melih

: Melih Raffaele Carpentieri : Efe Akman

: Efe Akman Andrea Carpiceci: Kaan Karadağ