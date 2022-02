Il Santone serie tv RaiPlay – trama, cast, finale

Condividi su

RaiPlay propone oggi la serie tv dal titolo Il Santone #lepiùbellefrasidiosho. Si tratta di una pellicola di genere commedia.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2021. La serie si compone di dieci puntate della durata di 25 minuti ciascuna.

Il Santone serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Laura Muscardin. Protagonisti principali sono Enzo Baroni e Teresa interpretati rispettivamente da Neri Marcorè e Carlotta Natoli. Nel cast anche Rossella Brescia nel ruolo di Jacqueline.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma in diverse location della capitale.

La produzione è della Stand by me di Simona Ercolani in collaborazione con Rai Fiction e RaiPlay.

Il Santone – trama della serie in onda su RaiPlay

La trama come protagonista Enzo Baroni, un antennista di Centocelle. Baroni è un uomo dalle passioni semplici: ama l’amatriciana, il calcio, il divano e la famiglia. Ha soltanto un problema: è un buono di cui tutti si approfittano.

Un giorno scompare improvvisamente e di lui non si hanno più tracce. Torna alcuni mesi dopo e persino la moglie Teresa, fa uno sforzo per riconoscerlo. Infatti indossa l’abito indiano chiamato mundu, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone.

Nonostante le ripetute domande che gli vengono fatte, lui non spiega dove sia stato. E probabilmente lo ignora lui stesso. Ma ora che ha conquistato un aspetto differente, gli abitanti del quartiere si comportano in maniera diversa: lo ascoltano con interesse e pendono dalle sue labbra. Così le vecchie frasi di saggezza popolare romana che Enzo pronunciava ripetutamente ogni giorno, adesso appaiono come massime profonde su cui riflettere.

Questa circostanza insieme ad una serie di coincidenze trasformano l’antennista in un guru di quartiere. Successivamente la sua fama investe tutta Roma. La vicenda attira l’attenzione dei mass media e soprattutto di Jacqueline, una agente televisiva che si rende conto di poter trasformare Enzo Baroni in una star.

E così in poco tempo l’antennista di Centocelle diventa per tutti il santone di Centocelle detto Osho.

Quando in onda

I 10 episodi della serie sono disponibili su RaiPlay a partire da venerdì 25 febbraio. Vengono rilasciati tutti contemporaneamente nello stesso giorno e al medesimo orario.

Il Santone – il cast completo

Di seguito il cast del film Il Santone e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Enzo Baroni: Neri Marcorè

Teresa: Carlotta Natoli

Jacqueline: Rossella Brescia

Novella: Beatrice De Mei

Mirko: Claudio Segaluscio

Igor: Alessio Sakara

Fabiola: Chiara Bassermann

Stefano: Fabrizio Giannini

Pietro: Davide Devenuto

Carlo Crack: Alessandro Bertoncini

Signora Maria: Guia Jelo

Flavio: Alessandro Riceci

Onorevole Del Bosco: Maurizio Repetto