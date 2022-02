Vostro onore prima puntata: anticipazioni, trama e cast della serie con Stefano Accorsi

Rai 1 prepone oggi la prima puntata di Vostro onore. Si tratta di una prodotto di genere drammatico con atmosfere thriller.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2022. La serie si compone di otto episodi per un totale di quattro puntate della durata di circa 100 minuti.

La produzione è della Indiana Production in collaborazione con Alf Service e Rai Fiction .

Le riprese si sono svolte in Italia , in particolare a Roma in diverse location della capitale. Alcune scene sono state girate anche a Milano e dintorni.

Vostro onore prima puntata – trama

Alla guida della macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso al motociclista che giace esanime in una pozza di sangue. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale, e decide perciò d’inscenare il furto della macchina, con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della DIA. Questi a sua volta coinvolge il giovane cugino della moglie, Nino Grava, che viene accusato del furto. Vittorio fa in modo che Ludovica, la sua ex tirocinante, assuma la difesa di Nino. Intanto i Silva gridano vendetta: vogliono sapere chi ha investito Diego.

Secondo episodio

Vittorio paga le spese legali di Nino, con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Vittorio scopre che Matteo si sta legando a Camilla Danti, figlia del nuovo dirigente del commissariato, a capo delle indagini che riguardano l’incidente. Spaventato per l’aggravarsi della sua situazione giudiziaria, Nino decide di chiamare Ludovica per comunicarle una decisione importante.

Vostro onore – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Vostro onore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori