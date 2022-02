Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate 28 febbraio – 4 marzo

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 28 febbraio – 4 marzo. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 28 febbraio 4 marzo

Gloria ripensa a quanto ha appreso su Gemma e sente di dover dire la verità a Stefania, ma Ezio non è d’accordo. Anche Irene, Dora e Stefania non sanno ancora se rivelare o meno la verità su Rocco a Maria, ma Agnese intima loro di non farlo. Vittorio è contento dell’ intesa ritrovata fra Sandro e Tina, mentre non vede di buon occhio il fatto che Romagnoli ronzi sempre più spesso attorno a Beatrice. Umberto, intanto, è costretto a cedere al ricatto di Dante che vuole le quote del Paradiso in cambio della lettera che inchioda Adelaide alle sue responsabilità sulla vicenda Ravasi. La Contessa, però, deve restare all’oscuro di tutto.

Puntata 1 marzo

Umberto detta le sue condizioni a Dante, ma alla Contessa riferisce solo che è costretto a vendere le quote del Paradiso per alcuni motivi legati alla banca Guarnieri. Ludovica, nel frattempo, ha accettato di entrare a far parte della cordata di Romagnoli e mentre Adelaide esprime tutte le sue perplessità a riguardo, Torrebruna non perde l’occasione per offrire alla giovane Brancia il suo aiuto. Maria scopre, nel peggiore dei modi, che Rocco ha una tresca con un’altra e se la prende sia con le amiche che con Agnese per averle taciuto la verità. Flora è gelosa di Umberto, ma deve farsi da parte.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 2 marzo

Finalmente Adelaide torna alla villa e Umberto chiede a Flora di dimenticare quello che c’è stato tra loro. Maria riceve un telegramma rassicurante da Rocco, ma Agnese ha forti dubbi sulla sincerità del nipote. Irene apprende per caso la verità su Rocco e non sa se rivelarla a Maria. Gemma sente Marco fare un complimento a Stefania per l’articolo che ha scritto riguardo la Legge sulle Donne e si ingelosisce. Quell’articolo suggerisce a Vittorio un’idea per la copertina del nuovo numero del Paradiso Market. Tina accetta di interpretare il brano di Sandro e lui è al settimo cielo. Adelaide si prepara a presentarsi davanti al magistrato.

Puntata 3 marzo

Irene e Dora cercano di tirar su di morale Maria e lei, nel pieno del suo dolore, scrive una lettera a Rocco. Stefania continua ad avere dubbi sul rapporto tra Ezio e Veronica e Marco le mette una pulce nell’orecchio che la turba. Anna confessa a Salvo di avere un problema con la figlia che non vuole trasferirsi a Milano. Umberto trova il coraggio di parlare con Vittorio che non prende affatto bene la sua decisione di vendere le quote del Paradiso a Dante ma si dichiara disposto a tutto pur di salvare la sua creatura. Guarnieri, colpito da così tanta tenacia, ne parla con Flora e sceglie di agire.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 4 marzo

Umberto arriva a pensare a un gesto estremo per minacciare Dante, ma il suo piano salta. Stefania consiglia a Maria di reagire e lei decide di andare a Roma per affrontare Rocco. Salvo ha scelto di assecondare la figlia di Anna e lasciarle tutto il tempo di cui ha bisogno affinché possa maturare la convinzione di trasferirsi a Milano. Dante ha ottenuto quello che voleva da Umberto e gli restituisce la lettera che lo avrebbe fatto incriminare. Per Vittorio è una sconfitta: d’ora in poi dovrà dividere il Paradiso delle Signore con il suo peggior nemico.