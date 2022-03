Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, Una Giusta Causa 11.5%, Liverpool-Inter 21.3%

Condividi su

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022. L’incontro calcistico Liverpool-Inter supera Una giusta causa in onda su Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, il prime time

. Su Rai 1 Una Giusta Causa ha registrato 2.458.000 telespettatori con 11.5%.

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile 1.606.000 spettatori con 8.9%.

Su Rai 3 Cartabianca 953.000 spettatori con 4.8%.

Su Canale 5 Liverpool-Inter è visto da 5.121.000 persone con 21.3%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro 1.052.000 spettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Wonder Woman 1.198.000 spettatori con 5.8%.

Su La 7 Di Martedì 1.512.000 spettatori con 7.3%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent 463.000 spettatori con 3.3%.

Su NOVE Il Segno della Libellula – Dragonfly 258.000 spettatori con 1.2%.

Su Real Time Primo Appuntamento 479.000 con 2%.

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, la fascia preserale Blob al 5%

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.084.000-18.3%. 3.084.000-18.3%. L’Eredità 4.533.000 -22.6%. Su Rai 2 Blue Bloods 636.000 con 3.4%. The Good Doctor 709.000 con 3.2%. Su Rai 3 TGR 2.624.000 con 12.4%. Blob 1.154.000 con 5%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.625.000-16.1%. Avanti un Altro 3.837.000-19.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 931.000 persone con 4%. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 606.000 spettatori con 2.8% Su Tv8 4 Ristoranti 193.000 spettatori con 0.9%. Su NOVE Little Big Italy 232.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, l’access prime time In crescita Stasera Italia

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.640.000 telespettatori con 18.2%. Su Rai 2 TG2 Post 1.049.000 spettatori con 4.1%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.227.000 con 5.1%. Un Posto al Sole 1.581.000 con 6.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.192.000 spettatori con 17.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.242.000-5.1%; 1.336.000-5.2%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.424.000 spettatori con 5.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.921.000 spettatori con 7.6%. Su Tv8 Guess My Age 376.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Don’t Forget the Lyrics 330.000 con 1.3%.

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, daytime mattutino

Agorà al 6.9%



Su Rai 1 Storie Italiane 980.000-16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.765.000 con 13.7%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 623.000 con 8%- 957.000 con 8.4%.

Su Rai 3 Agorà 424.000 -6.9%. Agorà Extra 399.000-6.7%. Elisir 455.000 con 6.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.216.000-20%; 1.141.000-19%. Forum 1.616.000 con 17.8%.

Su Rete 4 Hazzard 158.000 telespettatori con 2.6%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 641.000 persone con 4.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira 521.000 con 7.2%-695.000 con 5.7%.

Su Tv8 4 Ristoranti 128.000 spettatori con 0.9%.

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, day time pomeridiano

Lo Sportello di Forum al 6.2%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.810.000-13.8%. La Vita in Diretta 2.119.000 con 15.8%.

Su Rai 2 Ore 14 589.000 con 4.2%. Detto Fatto 368.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 943.000 – 7.9%. Geo 1.427.000 con 10.4%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.901.000-23.1%. Amici 2.059.000-17.9%. Pomeriggio Cinque 2.180.000-16.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 849.000 persone con 6.2%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 377.000 con 3.2%. Modern Family 271.000 con 2.3%.

Su La 7 Tagadà 494.000 con 4.1%. Tagadà#Focus 442.000 con 3.9%.

Ascolti Tv martedì 8 marzo 2022, seconda serata

Tonica al 5.9%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 718.000 telespettatori con 9%. ha registrato 718.000 telespettatori con 9%.

Su Rai 2 Tonica 367.000 spettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 447.000 spettatori con 5.9%.

Su Canale 5 X-Style 437.000 spettatori con 5.6%.

Su Rete 4 Text to Kill è visto da 234.000 persone con 5.9%.

Su Italia 1 Lanterna Verde 263.000 spettatori con 4.8%.