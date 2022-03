Più forti del destino: anticipazioni quarta ed ultima puntata

Condividi su

Canale 5 propone oggi la quarta puntata della serie tv Più forti del destino. Si tratta di un periodic drama con atmosfere drammatiche.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2021 e in tutto la serie si compone di quattro puntate suddivise in otto episodi.

Più forti del destino quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alexis Sweet. Personaggi principali sono Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti che interpretano rispettivamente i ruoli di Arianna e Rosalia. Nel cast anche Sergio Rubini, Thomas Trabacchi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Loretta Goggi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare in diverse location del capoluogo pugliese di Lecce. Altri set hanno avuto luogo a San Cesareo in provincia di Lecce.

La produzione è della Fabula Pictures per RTI (Reti Televisive Italiane).

La serie è un prodotto in costume, adattamento italiano della miniserie francese dal titolo Le Bazar de la Charité, disponibile su Netflix con il titolo Destini in fiamme.

Più forti del destino quarta puntata – trama

Libero è stato eletto a colpevole perfetto ed è stato assicurato alla giustizia: a nulla vale che Lucchesi con il prefetto tenti di sostenere la tesi dell’incidente. Costanza è la sola che possa aiutarli e decide di raccontare tutta la verità alla stampa. Un gesto coraggioso che fa infuriare Guglielmo. Quando a Costanza arriva un inatteso e risolutivo aiuto. Arianna intanto, rientrata a casa, è di nuovo prigioniera del marito; riesce tuttavia a riabbracciare la figlia Camilla, cui promette la fuga.

Spoiler finale

Nel frattempo durante una sontuosa festa in casa di Donna Elvira, Rosalia fa un inatteso annuncio ai suoi ospiti: ciò provoca sia una reazione di Donna Elvira ai danni di Giuseppe, che sentimenti di rivalsa in Ferdinando che sfociano in una inevitabile dramma.

