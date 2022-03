Poirot Gli elefanti hanno buona memoria su Top Crime – trama, cast, finale

Condividi su

Top Crime propone oggi il film dal titolo Gli elefanti hanno buona memoria che fa parte del più ampio ciclo dedicato al detective belga Hercule Poirot.

La produzione è della Gran Bretagna, l’anno di realizzazione è il 2013 e le atmosfere sono tra il giallo e il poliziesco. La durata è di un’ora e 43 minuti.

Poirot Gli elefanti hanno buona memoria – regia, protagonisti, dove è girato

La regia e di John Strickland. Protagonista principale è David Suchet nel ruolo del detective belga Hercule Poirot. Accanto a lui il capitano Arthur Hastings e Miss Lemon a cui danno il volto Hugh Fraser e Pauline Moran. Presente anche Philip Jackson nel ruolo dell’ispettore capo Japp.

Le riprese si sono svolte in Inghilterra, in particolare a Seven Sisters nella Contea dell’East Sussex.

La produzione è della Acorn Productions in collaborazione con ITV Studios e Agatha Christie. Il titolo originale è Poirot: Evil Under the Sun.

Poirot Gli elefanti hanno buona memoria – trama del film in onda su Top Crime

Arianna Oliver viene avvicinata dalla sgradevole signora Burton-Cox, il cui figlio Desmond spera di sposare la bella figlioccia di Arianna, Celia Ravenscroft. Ma la signora Burton-Cox non darà la sua benedizione all’incontro finché non scoprirà la verità sulla morte dei genitori di Celia, trovati uccisi da un colpo di pistola sul terreno della loro tenuta un decennio prima.

Sono stati assassinati o è stato un patto di suicidio? Se sono stati assassinati, chi è stato? Nonostante si senta insultata dall’impertinenza della donna, Arianna è comunque attratta dal caso, e decide di scoprire la verità quando viene persuasa da Celia stessa.

Quando si rivolge a Poirot per avere assistenza, tuttavia, lo trova già impegnato a indagare sull’omicidio di un anziano psichiatra che era il padre di un suo amico. Così Arianna tenta di risolvere il caso Ravenscroft da sola, con il mantra che “gli elefanti possono ricordare” – non importa quanto tempo sia passato e quanto siano invecchiate le persone che hanno conosciuto i Ravenscroft, i ricordi rimangono invariati.

Tuttavia, i ricordi delle persone che Arianna intervista non sono così affidabili come sperava, e presto l’indagine prende una piega sinistra quando la vita di Desmond è minacciata da un’entità sconosciuta. Quando Poirot si rende conto che la sua indagine è indissolubilmente legata a quella della signora Oliver, i due uniscono le forze.

Spoiler finale

Con l’aiuto di un parrucchiere, la prova di un cane intelligente e una connessione francese al caso Ravenscroft, Poirot è in grado di penetrare nella memoria per scoprire la verità su due morti di vecchia data e su come quella tragica storia abbia ispirato l’assassino odierno a cui lui stesso sta dando la caccia.

Poirot Gli elefanti hanno buona memoria – il cast completo

Di seguito il cast del film Poirot Gli elefanti hanno buona memoria e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

David Suchet – Hercule Poirot

– Hercule Poirot Hugh Fraser : Hastings

: Hastings Philip Jackson : Ispettore capo Japp

: Ispettore capo Japp Pauline Moran : Miss Lemon

: Miss Lemon Michael Higgs : Patrick Redfern

: Patrick Redfern Tamzin Malleson : Christine Redfern

: Christine Redfern Louise Delamere : Arlena Stuart

: Arlena Stuart Tim Meats : Stephen Lane

: Stephen Lane Marsha Fitzalan : Rosamund Darnley

: Rosamund Darnley Carolyn Pickles : Emily Brewster

: Emily Brewster David Mallinson : Kenneth Marshall

: Kenneth Marshall Russell Tovey : Lionel Marshall

: Lionel Marshall Ian Thompson : Maggiore Barry

: Maggiore Barry David Timson: Horace Blatt