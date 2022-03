Affari Tuoi Formato Famiglia diretta 19 marzo: ecco chi gioca

Condividi su

Sabato 19 marzo, dalle 20:35 su Rai 1, va in onda Affari Tuoi Formato Famiglia. Il game show è condotto da Amadeus ed è affiancato da Giovanna Civitillo.

Per contrastare il serale di Amici (che debutta oggi), la Rai ha scelto di reinserire il programma nella fascia dell’access prime. A differenza delle scorse settimane è prevista una sola partita e il concorrente è una persona comune accompagnata da familiari e amici. Tra gli ospiti della puntata Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le stelle.

Eliminata invece la partita con protagonista un personaggio dello spettacolo che invece prende parte come concorrente a Soliti Ignoti Speciale, in onda in prima serata.

Affari Tuoi Formato Famiglia, diretta 19 marzo