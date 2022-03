Noi: anticipazioni della quarta puntata della serie in onda su Rai 1

Condividi su

Rai 1 manda in onda la quarta puntata della serie tv Noi con gli episodi dai titoli rispettivamente La Baita e La casa. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere da commedia e si compone di 12 episodi. La durata è di 50 minuti ciascuno. Vengono proposti dalla Rai in sei serate.

Noi La Baita e La casa – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Luca Ribuoli. I protagonisti della serie sono Lino Guanciale che interpreta Pietro e Aurora Ruffino nel ruolo di Rebecca. Dario Aita e Claudia Marsicano, invece, sono rispettivamente Claudio e Caterina.

Le riprese di Noi si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono state girate in quattro città. Sono Roma, Milano, Napoli e Torino.

La colonna sonora originale Mille Stelle è interpretata e firmata da Nada, con Andrea Farri. Sandro Petraglia, Flaminia Gressi, Michela Straniero hanno invece scritto la sceneggiatura.

La serie tv è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Noi La Baita – trama

Nel primo episodio dal titolo La Baita, ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce a perdonarla.

La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due.

E come sempre in questi casi una fuga nella loro baita di montagna sembra essere la soluzione: Cate e Daniele non ci pensano due volte e quando arrivano lì trovano Claudio e Chiara, intenzionati a trascorrere un romantico Capodanno.

La casa – trama

Nel secondo intitolato La casa, metà anni ’80, Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre.

La coppia è frastornata ma felice, anche se le prime preoccupazioni di natura economica cominciano ad affacciarsi nei loro pensieri. Pietro, caparbio ed entusiasta, vorrebbe fare tutto da solo, Rebecca invece sembra più dubbiosa e propensa ad accettare l’aiuto della famiglia.

Nel presente i fratelli Peirò non vivono momenti particolarmente felici: Cate è molto preoccupata per le condizioni di salute di Teo, Daniele deve risolvere un inspiegabile buco finanziario al lavoro e Claudio è, come al solito, sommerso dai casini, sia professionali che sentimentali.

Noi Fratelli e Buon Natale – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Noi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lino Guanciale : Pietro Peirò

Aurora Ruffino : Rebecca Peirò

Dario Aita : Claudio Peirò

Claudia Marsicano : Caterina Peirò

Livio Kone : Daniele Peirò

Angela Ciaburri : Betta

Leonardo Lidi : Teo

Flavio Furno : Michele

Timothy Martin : Mimmo

Jason Derek Prempeh : Mimmo giovane

Isabel Fatim Ba : Teresa

Sofia Bendaud : Anna

Francesca Agostini : Sofia

Liliana Fiorelli : Chiara

Giordana Faggiano : Ludovica

Massimo Wertmüller : Dott. Castaldi

Francesco Mandolini : Claudio Peirò 9 anni

Gianmaria Brambillasca : Claudio Peirò 16 anni

Anna De Luca : Caterina Peirò 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz : Caterina Peirò 16 anni

Girum Felicani : Daniele Peirò 9 anni

: Daniele Peirò 9 anni Malich Cisse: Daniele Peirò 16 anni