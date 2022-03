Perry Mason serie tv Rai 4 – anticipazioni della prima stagione

Condividi su

Dal 30 marzo, i mercoledì di Rai 4 si tingono di giallo con “Perry Mason”, la nuova serie tv dedicata al celebre avvocato/investigatore creato dalla penna dello scrittore statunitense Erle Stanley Gardner. Alle 21:20, a cadenza settimanale, saranno proposti in prima visione gli episodi della prima stagione.

Creato nei primi anni ’30 da Erle Stanley Gardner, Perry Mason è il noto protagonista di oltre ottanta pubblicazioni, tra romanzi e racconti brevi, diventato un beniamino degli appassionati di “gialli”.

In breve tempo i casi di Perry Mason sono arrivati all’attenzione anche degli spettatori grazie alla serie di film con Warren William, realizzati proprio a partire dagli anni ’30, e alla serie televisiva degli anni ’50 con Raymond Burr, a cui ha fatto seguito una seconda serie tv venti anni dopo e una serie di film per la tv che dalla metà degli anni ’80 hanno riportato in scena Burr nel ruolo dell’avvocato.

Ora Perry Mason torna in tv con una serie prequel ideata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld, in cui l’arguto protagonista non è ancora uno stimato avvocato, ma un investigatore privato nella Los Angeles degli anni ’30.

Il ritorno allo sfondo storico originario dei romanzi è occasione per una gustosa immersione in atmosfere noir e trova perfetta incarnazione nel protagonista Matthew Rhys, che gli spettatori televisivi hanno già conosciuto nel ruolo di Philip Jennings nella serie The Americans.

Dove è ambientata

Ambientata nella Città degli Angeli durante il periodo della Grande Depressione, la prima stagione di Perry Mason vede Mason occuparsi del caso di Charlie Dodson, un bambino di appena un anno misteriosamente scomparso.

A fornire un utile supporto a Perry Mason ci sono la sua segretaria Della Street, interpretata da Juliet Rylance, Pete Strickland (Shea Whigham), prezioso compagno di lavoro del detective, e il poliziotto Paul Drake (Chris Chalk), abile nelle investigazioni, ma osteggiato al distretto di polizia a causa del colore della sua pelle.

Candidata a un Golden Globe e a due premi Emmy, la prima stagione di Perry Mason è stata un grande successo di pubblico e critica, totalizzando quasi 2 milioni di spettatori a episodio negli Stati Uniti e raccogliendo il 77% di recensioni professionali positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes.