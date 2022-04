Brave and Beautiful anticipazioni puntate dall’11 al 15 aprile su Canale 5

Condividi su

Ecco le anticipazioni del 11-15 aprile della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 11-15 aprile – anticipazioni

Riza si presenta a casa di Cesur e si offre di lavorare nella tenuta in cambio di ospitalità. La loro conversazione viene interrotta dall’arrivo di Suhan, che è furiosa perché lui non si è presentato all’udienza per il divorzio. Poco dopo, anche Tahsin si presenta a casa di Cesur e lo minaccia, intimandogli di divorziare da Suhan. Riza ha una discussione con Cesur che lo ha sorpreso nel suo studio e decide di lasciare la tenuta, ma, mentre sta per andarsene, scorge un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur evitando che venga colpito.

Brave and Beautiful trama episodio 12 aprile

Riza ha una discussione con Cesur che lo ha sorpreso nel suo studio e decide di lasciare la tenuta, ma, mentre sta per andarsene, scorge un cecchino fra gli alberi e si getta su Cesur evitando che venga colpito. Ora è Cesur a essere in debito con lui. Tahsin convoca tutti i dipendenti dell’azienda per una misteriosa comunicazione. Suhan viene a sapere che qualcuno ha cercato di uccidere Cesur e si precipita a vedere come sta. I due si incontrano la sera in un ristorante per discutere delle condizioni del divorzio, ma Cesur ribadisce che non ha alcuna intenzione di divorziare.

Trama episodio 13 aprile

Korhan, ascoltando una conversazione tra Sirin e Reyhan mentre parlano degli incontri tra Cahide e Bulent, e fraintendendo la situazione crederà che i due abbiano una tresca. Korhan affronta Bulent al ristorante dove sta cenando con Banu e lo accusa di essere l’amante di sua moglie.

Brave and Beautiful trama episodio 14 aprile

Suhan riceve una telefonata da un uomo che le chiede del denaro in cambio del nome dell’assassino della madre di Cesur. Sarà vero oppure si tratta di un inganno?

Trama episodio 15 aprile

La lettera ricevuta da Riza è stata scritta da Cesur per scoprire se sia stato lui a causare la morte di Fugen. Ma Riza coglie Cesur di sorpresa e avvisa la polizia, che si presenta nel posto indicato nella lettera, dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio di soldi, e arresta il mendicante. Sotto pressione, il mendicante confessa che è stato assoldato da Tahsin.

Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza