Don Matteo 13 anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1

Rai 1 propone oggi la terza puntata della serie Don Matteo 13 con l’episodio dal titolo Il sacrificio della regina. Si tratta del sequel della nota serie televisiva che per 12 stagioni precedenti è stata campione di ascolti nella collocazione del giovedì in prima serata su Rai 1.

Don Matteo 13 è composto da 10 puntate. Le atmosfere sono a metà strada tra il giallo e la commedia.

Don Matteo 13 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Vicario e Luca Brignone. Personaggi principali sono Don Matteo e il maresciallo Cecchini interpretati rispettivamente da Terence Hill e Nino Frassica. Nel cast, new entry, Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nella città di Spoleto e zone limitrofe.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Don Matteo 13 Il sacrificio della regina – trama

A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima.

E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. In suo aiuto accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà che almeno uno dei due non riesca a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Don Matteo 13 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Don Matteo: Terence Hill

Don Massimo: Raoul Bova

Maresciallo Cecchini: Nino Frassica

Capitano Anna Olivieri: Maria Chiara Giannetta

Marco Nardi: Maurizio Lastrico

Natalina Diotallevi: Nathalie Guetta

Pippo: Francesco Scali

Elisa: Pamela Villoresi

Valentina Anceschi: Emma Valenti

Federico Limoni: Mattia Teruzzi

Greta Alunni: Giorgia Agata

Ines: Aurora Menenti

Appuntato Ghisoni: Pietro Pulcini

Remo Zappavigna: Domenico Pinelli

Barba: Francesco Castiglione