Di4ri: dal 18 maggio su Netflix la prima serie tv italiana per ragazzi

Dal prossimo 18 maggio, su Netflix, sarà rilasciata la serie tv Di4ri. Il prodotto seriale, composto di 15 episodi, racconterà le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media.

Di4ri serie tv, da luglio sarà disponibile in tutti i paesi in cui Netflix è attivo

La serie tv Di4ri è una produzione Stand By Me e sarà la prima serie italiana Netflix per ragazzi. Il prodotto seriale, da luglio, sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo. La serie tv, nel corso delle puntate, racconterà la delicata età della pre-adolescenza. Un momento della vita nella quale sbocciano le individualità dei ragazzi e, al tempo stesso, in loro cresce anche l’identità di gruppo.

Ogni puntata della serie tv Di4ri sarà raccontata dal punto di vista di uno dei protagonisti. Di volta in volta, dunque, ogni personaggio diventerà anche la voce narrante, offrendo allo spettatore una sorta di diario personale. Tale scelta narrativa permetterà al pubblico di osservare gli eventi con lo sguardo dei protagonisti. Inoltre, gli altri personaggi della serie parleranno direttamente allo spettatore, mostrando i loro sentimenti senza alcun filtro.

Di4ri serie tv, la trama

La serie tv Di4ri ha otto giovani protagonisti che frequentano la classe 2°D. L’obiettivo della serie è raccontare le gioie, i drammi, i primi amori e i primi baci dei protagonisti. Nel corso della varie puntate, poi, non mancheranno i momenti di puro divertimento, oltre che alcune litigate tra compagni di classe.

Durante i vari episodi della serie tv Di4ri si parlerà anche di alcune tematiche decisamente importanti. Su tutte, i ragazzi avranno a che fare con coming-out, con le ricadute di un matrimonio in crisi e con le aspettative dei genitori. Ma, ancora, i protagonisti si ritroveranno a parlare anche di problemi come la dislessia, l’ansia di crescere, la solitudine e il tema dell’accettazione.

Il cast

Il cast della serie tv Di4ri è decisamente ricco. In particolare, sono protagonisti Andrea Arru (Pietro), Sofia Nicolini (Isabel), Flavia Leoni (Livia), Liam Nicolosi (Giulio) e Biagio Venditti (Daniele). Ma, ancora, nel cast sono presenti Federica Franzellitti (Monica), Pietro Sparvoli (Mirko), Francesca La Cava (Arianna) e Fortunato Cerlino (Paolo, il bidello).

Nel corso degli episodi ci saranno anche delle guest star. In particolare, in una puntata presenzierà Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo. In altri due episodi, invece, sarà presente anche il cantante Tancredi. Proprio quest’ultimo, infine, è anche l’autore della colonna sonora, intitolata Isole.