Stasera in tv martedì 10 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 10 maggio 2022. Su Raidue, il film documentario Gilles Villeneuve, l’Aviatore. Su Canale 5, gli ultimi episodi della miniserie Un’altra verità.

Stasera in tv martedì 10 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, il programma musicale Eurovision Song Contest 2022. L’edizione 2022 della rassegna musicale vinta un anno fa dai Maneskin si apre al Pala Olimpico di Torino con la prima delle due semifinali (l’altra è in programma giovedì) condotta da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In gara 17 Paesi: uno dei favoriti è l’Ucraina con i Kalush Orchestra.

Su Raidue, alle 21.20, il documentario per la tv di Giangiacomo De Stefano, Gilles Villeneuve, l’Aviatore. A 40 anni dalla scomparsa di Gilles Villeneuve (1950-82) il documentario racconta vita e carriera del pilota canadese, icona della Formula 1 di cui è stato protagonista a partire dalla fine degli Anni 70. Villeneuve morì in un incidente durante le prove del Gran Premio del Belgio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Non solo gli aggiornamenti sulla drammatica situazione ucraina, ma anche le conseguenze sugli equilibri europei della netta vittoria del presidente francese Macron nei confronti di Marine Le Pen: sono alcuni degli argomenti che si propongono all’attenzione di Bianca Berlinguer e dei suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Anche se ormai da più di due mesi la guerra in Ucraina monopolizza l’attenzione, nel suo programma Mario Giordano cerca di affrontare anche gli altri temi politici e sociali che l’attualità porta in primo piano. Il tutto con l’intenzione di informare e proteggere le categorie più deboli.

Su Canale 5, alle 21.20, gli ultimi episodi della miniserie Un’altra verità. Audrey (Camille Lou) scopre che è stata Marianne, la moglie di Franck, a cercare di investirla. Ana, per ottenere informazioni, incontra un uomo contattato sulla stessa app che usava la sua amica Madeleine. Jean, intanto, indaga sul misterioso passato della moglie.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: da Santone a showgirl. Primo di tre speciali degli inviati del programma. Veronica Ruggeri torna sulla vicenda di Paola Catanzaro, che in passato era il mistico Paolo e diceva di vedere la Madonna. Per assistere ai suoi miracoli molti seguaci si sarebbero rovinati: lo scorso febbraio è stata condannata a 6 anni e mezzo di carcere.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Non mancano certo gli spunti di discussione nel programma di Giovanni Floris, che divide la sua attenzione tra politica, economia e costume. Purtroppo anche stasera si parte commentando la situazione della guerra in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune – Indovina la canzone. Solo la squadra che vince ha il diritto di ripresentarsi in studio la settimana successiva: è una delle regole fisse del divertente gioco musicale presentato dai comici del gruppo “The Jackal” Fabio Balsamo e Ciro Priello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento crociera. Tra i personaggi di questa edizione ritroviamo il maitre Alessandro Pipero: proprietario di Pipero all’Hotel Rex (Roma), una stella Michelin e nominato maitre dell’Anno dalla Guida di Identità Golose 2013.

I film di questa sera martedì 10 maggio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Los Angeles 1969. Rick, attore di serie tv western in declino, e lo stuntman Cliff non trovano ingaggi. Il loro destino s’intreccia con quello di nuove star tra cui Sharon Tate e Roman Polanski.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Olivier Assayas, Il gioco delle coppie, con Juliette Binoche. L’editore Alain si rifiuta di pubblicare il nuovo romanzo dell’amico Leonard perché lo ritiene troppo banale. Ma la moglie di Alain, Selena, non è della stessa idea.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2017, di S. Craig Zahler, Cell Block 99: nessuno può fermarmi, con Vince Vaughn. Un ex pugile perde il lavoro e, per sopravvivere, accetta di fare il corriere della droga. Finisce però in carcere, dove si troverà ad affrontare una situazione davvero infernale.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita, ma l’incontro con una ragazza lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce, però il gioco gli sfugge di mano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2005, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1967, di Howard Hawks, El Dorado, con John Wayne, Robert Mitchum. Il pistolero Cole Thornton, nonostante gli acciacchi, accetta di aiutare l’amico sceriffo J.P. Harrah nella battaglia contro alcuni loschi allevatori che si fanno beffe della legge.

Stasera in tv martedì 10 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Stephen Gaghan, Gold – La grande truffa, con Matthew McConaughey. Kenny Wells appoggia l’impresa del geologo Acosta e scopre nell’inesplorata giungla indonesiana un giacimento aurifero. Ora è pronto per la scalata a Wall Street.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, C’est la vie – Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri. Pierre ed Héléna vorrebbero che nel giorno del loro matrimonio tutto fosse perfetto. Ma presto, la cerimonia “sobria” che sognavano sfugge al controllo del wedding planner Max.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di A. Blossier, Remi, con Maleaume Paquin. Remi, un orfano di 10 anni, viene affidato a Vitalis, un musicista di strada che si esibisce in giro per la Francia con il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Durante il viaggio Remi scoprirà le proprie origini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di P. Berg, Deepwater – Inferno sull’oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica: Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Su Sky Cinema Suspense, alle 19.10, il film thriller del 2012, di Pascal Laugier, I bambini di Cold Rock. A Cold Rock i bambini continuano a sparire. Anche l’infermiera Julia, che non crede alle voci su un uomo che si aggirerebbe nella notte, assisterà al rapimento di suo figlio.