Heartstopper serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo Heartstopper. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Gran Bretagna, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di otto episodi della durata ognuno di circa 33 minuti.

Heartstopper serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Euros Lyn. Protagonisti principali sono Nick Nelson e Charlie Spring interpretati rispettivamente da Kit Connor e Joe Locke. Nel cast anche William Gao nel ruolo di Tao Xu.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Herne Bay località nel territorio della Contea del Kent.

La produzione è della See-Saw Films in collaborazione con Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo. La colonna sonora è I Belong in Your Arms dell’ex duo statunitense Chailift e che potete ascoltare a questo link.

Heartstopper – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama come protagonista Charlie Spring, un ragazzo omosessuale al terzo anno di liceo. In effetti la serie racconta la storia di amicizia e di amore tra Charlie e Nick Nelson.

La serie era diventata un successo editoriale prima on-line grazie al web-comics scritto e disegnato da Alice Oseman che ha curato anche la sceneggiatura della serie. Poi è arrivata nelle librerie la versione cartacea e adesso Netflix la propone sul web con la prima stagione della serie ambientata nel liceo di Trueham, nella regione del Kent in Inghilterra. Ed è proprio in questo liceo che Nick e Charlie diventano compagni di banco. Ma sono due ragazzi completamente differenti tra di loro.

Charlie è uno dei pochissimi studenti della scuola che si professa apertamente gay. Nick invece è l’idolo del club di rugby.

Da questo momento in poi tutta la loro vita sarà completamente stravolta. Intanto tra Nick e Charlie nasce una profonda amicizia che si consolida sempre di più. Durante una festa, in un luogo appartato i due si scambiano il loro primo bacio. Nick però spiega di non essere ancora pronto a rivelare la sua bisessualità e gli chiede per il momento di mantenere segreta la loro relazione. Il rapporto tra i due si stringe sempre di più e Nick confida a Charlie di aver capito di essere bisessuale.

Spoiler finale

Dopo una serata trascorsa al cinema gli amici di Nick fanno capire a Charlie di essere poco gradito nella loro cerchia. E quando uno di loro fa delle dichiarazioni omofobe, Nick lo aggredisce fisicamente. Così Charlie decide di allontanarsi da Nick per non creare gli altri problemi.

A questo punto chiede a Charlie di non rompere la relazione perché il loro incontro gli ha cambiato completamente la vita.

Ci sarà la seconda stagione della serie?

Secondo alcuni rumors sul web è quasi certo che Netflix produrrà una seconda stagione della serie tv. Con molta probabilità (bisognerà però attendere le prime quattro settimane per i dati completi) la serie è piaciuta agli utenti della piattaforma on demand essendo sempre nella top ten delle serie più viste.

Heartstopper: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Heartstopper e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Kit Connor : Nick Nelson

: Nick Nelson Joe Locke : Charlie Spring

: Charlie Spring William Gao : Tao Xu

: Tao Xu Yasmin Finney : Elle Argent

: Elle Argent Corinna Brown : Tara Jones

: Tara Jones Kizzy Edgell : Darcy Olsson

: Darcy Olsson Tobie Donovan : Isaac Henderson

: Isaac Henderson Rhea Norwood : Imogen Heaney

: Imogen Heaney Sebastian Croft : Ben Hope

: Ben Hope Cormac Hyde-Corrin : Harry Greene

: Harry Greene Jenny Walser : Tori Spring

: Tori Spring Fisayo Akinade : Professor Ajayi

: Professor Ajayi Chetna Pandya : Coach Singh

: Coach Singh Stephen Fry : Preside Barnes

: Preside Barnes Olivia Colman: Sarah Nelson