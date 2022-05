Letizia Battaglia fiction Rai, conferenza stampa diretta: domenica 22 e lunedì 23 maggio omaggio alla fotografa

Condividi su

Venerdì 20 maggio, alle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione della fiction dedicata a Letizia Battaglia. Il prodotto, intitolato Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, andrà in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio, in prima serata su Rai 1. La Rai, con la messa in onda della serie, vuole omaggiare la fotografa scomparsa di recente, oltre che ricordare il trentennale anniversario della morte di Giovanni Falcone. Battaglia, con i suoi scatti, ha raccontato la Palermo sconvolta dalla mafia.

Fiction Letizia Battaglia, il cast

Nella fiction, Letizia Battaglia è interpretata da Isabella Ragonese. Nel cast di Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, poi, sono presenti anche altri attori importanti. Tra questi anche Lino Musella e Peppino Mazzotta. La regia è di Roberto Andò e la serie è girata tra Palermo e Roma. Alla produzione ha collaborato la stessa Letizia Battaglia. Alla conferenza partecipano Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction. Con lei ci saranno anche il regista Roberto Andò, il produttore Bibi Film TV Angelo Barbagallo e l’attrice Isabella Ragonese. A moderare l’incontro sarà Francesca Rizzo, dell’Ufficio Stampa Rai.

Letizia Battaglia fiction, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa della fiction dedicata a Letizia Battaglia. Si parte con un filmato omaggio dedicato alla fotografa. Si parte con le dichiarazioni di Maria Pia Ammirati: “Battaglia è stata tra le più grandi fotografe al mondo, ma anche una grande donna. Ringrazio tutto il cast che ha lavorato a questa produzione”.