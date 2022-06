Sei sorelle: le trame degli episodi dal 6 al 10 giugno 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni dal 6-10 giugno della serie di Rai 1 dal titolo Sei sorelle. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2015 e la serie viene proposta dalla principale rete di viale Mazzini nella collocazione originariamente occupata da Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle 6-10 giugno – anticipazioni

La crisi economica dell’azienda è molto grave. Diana cerca di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi; Adela va a parlare con German per non perdere Ville de Paris come cliente; Francisca visita in anonimato l’Ambigù. Intanto, Blanca viene invitata dalla suocera ad una cena di beneficenza.

Sei sorelle trama episodio 7 giugno

Lo sciopero dei lavoratori continua. Per non ritardare le consegne delle commesse ed evitare il fallimento, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica.

Trama episodio 8 giugno

L’infatuazione di Elisa viene erroneamente interpretata da Diana come il frutto delle lusinghe di Salvador. Gabriel propone a Francisca una soluzione che le permetterebbe di esibirsi nel locale dei suoi genitori in anonimato.

Sei sorelle trama episodio 9 giugno

Le spese per i preparativi delle nozze impensieriscono molto Blanca che non riesce a contenere l’ossessione di Doña Dolores per lo sfarzo. Mentre Salvador insiste per avere un colloquio telefonico con Don Fernando, Celia convince Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire.

Trama episodio 10 giugno

Jesus cerca di convincere Miguel a denunciare la fabbrica per l’infortunio dovuto a un malfunzionamento di un telaio. Elisa escogita un piano per incontrarsi da sola con Salvador, senza essere scoperta dalle sorelle.

Sei sorelle 6-10 giugno: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sei sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Celia Freijeiro : Adela Silva Torrealba

: Adela Silva Torrealba María Castro : Francisca Silva Torrealba

: Francisca Silva Torrealba Mariona Tena : Blanca Silva Torrealba

: Blanca Silva Torrealba Marta Larralde : Diana Silva Torrealba

: Diana Silva Torrealba Candela Serrat : Celia Silva Torrealba

: Celia Silva Torrealba Carla Díaz : Elisa Silva Torrealba

: Elisa Silva Torrealba Álex Adrover : Salvador Montaner

: Salvador Montaner Álex Gadea : Cristóbal Loygorri del Amo

: Cristóbal Loygorri del Amo Fernando Andina : Rodolfo Loygorri del Amo

: Rodolfo Loygorri del Amo Emilio Gutiérrez Caba: don Fernando