Westworld, la serie tv torna dal 4 luglio con la quarta stagione in esclusiva su Sky e NOW

E’ in arrivo dal 4 luglio la quarta stagione della serie tv Westworld, uno sci-fi drama a tema Wild-West, ambientato negli anni cinquanta. La serie sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. E’ stato possibile inoltre seguirla in contemporanea con HBO, il 27 giugno, in versione originale sottotitolata on demand.

Westworld la serie, quarta stagione – Trama

La storia della serie tv americana Westworld, è ambientata a in un parco divertimenti a tema Wild-West, gestito dalla Delos. Il parco è popolato da figuranti androidi, chiamati “host”, con sembianze quasi umane, programmati per accogliere gli ospiti all’interno del parco. Questi ultimi pagano per poter dare sfogo alle loro fantasie, sentendosi liberi, senza temere che un host possa far loro del male.

Agli ospitanti infatti è impedito di danneggiare gli esseri umani. Qualcosa però va storto nel momento in cui il dottor Ford, che aggiorna gli androidi cercando di renderli sempre più umani, viene ucciso. L’origine umana degli host tende infatti a prevalere sui comandi dati, portando loro a ribellarsi.

Anche la quarta stagione, composta da otto episodi, si preannuncia avvincente per i fan della serie tv Westworld. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità è ancora più alta. Verrà chiarito qual è il vero intento di Serac, e vedremo inoltre come Dolores, un’androide che è riuscita a sviluppare una propria coscienza, porterà avanti la sua rivoluzione. E’ infatti riuscita a scappare – nella terza stagione – da Westworld.

Nella terza stagione l’intelligenza artificiale ha regalato tanti colpi di scena, come la minaccia di una guerra che ha protagonisti proprio gli host schierati contro gli esseri umani. Nella quarta stagione ritornerà anche Incite, una società di tecnologia che possiede la Delos ed è chiave di numerosi misteri. Inoltre ci sarà una new entry nel cast di Westworld: la vincitrice del premio Oscar Ariana DeBose.

Il cast della serie e da chi è prodotta

La serie tv americana Westworld è basata sull’omonimo film del 1973 scritto e diretto da Michael Crichton. E’ prodotta dai creatori Jonathan e Lisa Joy, insieme ad Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. La serie è una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros Television.

Fanno parte del cast della quarta stagione di Westworld Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris e Tessa Thompson. E poi ancora Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Simon Quarterman, Aaron Paul, Jeffrey Wright e Ariana DeBose.