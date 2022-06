Chicago Fire 29 giugno, le trame delle puntate: Casey rischia la carriera?

Condividi su

Mercoledì 29 giugno, dalle ore 21:20 su Italia 1, vanno in onda tre nuove puntate di Chicago Fire. La serie, oramai giunta alla nona stagione, racconta la vicende dei pompieri della Caserma 51. Anche quest’anno, le puntate stanno ottenendo ottimi dati di ascolto sul canale Mediaset: gli episodi del 22 giugno, infatti, hanno ottenuto una media di 1,1 milioni di telespettatori (share del 7,9%).

Chicago Fire 29 giugno, ciò che accadrà nella prima puntata

Il primo dei tre episodi di Chicago Fire in onda il 29 giugno si intitola Un turno pazzesco. In tale puntata i pompieri della 51 saranno chiamati a un duro lavoro. Per tutto il turno lavorativo, infatti, scoppieranno continuamente degli incendi nelle lavanderie della città. Nessuno di questi focolai parrebbe essere partito spontaneamente e, per questo, il dipartimento inizierà a indagare. Severide e Casey, i due protagonisti della serie, cercheranno di capire ciò che sta accadendo.

Intanto, Stella affronterà una lunga serie di incidenti. Mouch, invece, sarà in procinto di raggiungere un obiettivo che ha sognato a lungo. Matthew Casey, infine, dovrà ancora fare i conti con i problemi causati dal colpo in testa ricevuto durante un intervento. Il tenente, infatti, continuerà a soffrire di emicranie e problemi alla vista. Per questo motivo, deciderà di rivolgersi a un neurologo.

Chicago Fire 29 giugno, il secondo episodio

L’appuntamento del 29 giugno di Chicago Fire continua con la puntata intitolata Decisioni difficili. Nel corso di tale appuntamento saranno protagoniste le due paramediche. Sulla 51, infatti, ci sarà Violet, chiamata a sostituire Mackey. Quest’ultima, infatti, si è trasferita alla Caserma 33 e, per questo, ha lasciato l’ambulanza.

Violet e Sylvie risponderanno a una chiamata per un incidente. Una volta sul posto, però, le due capiranno che c’è qualcosa di strano e, per questo, inizieranno a indagare. Ciò che desterà i sospetti maggiori sarà una lettera anonima che è stata indirizzata proprio a Violet. Brett e Casey, inoltre, avranno un riavvicinamento dopo che la paramedica si preoccuperà per la salute del tenente. Hermann, infine, preoccupato per la situazione sentimentale di Ritter, organizzerà al collega un appuntamento al buio.

Il terzo e ultimo episodio

L’ultimo episodio del 29 giugno di Chicago Fire si intitola Vigile del fuoco nato. In questo episodio Casey dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. Il tenente, in particolare, dovrà effettuare una risonanza magnetica per scoprire il suo stato di salute. In attesa degli esiti, Casey inizierà a temere di dover abbandonare per sempre il dipartimento.

Intanto, nell’ultima puntata di Chicago Fire del 29 giugno, Stella ed Hermann si ritroveranno in una situazione complicata. I due, infatti, vogliono dare una mano a un ragazzo che vuole fare il pompiere. Quest’ultimo, però, ha la fedina penale sporca e questo rischierà di stroncare sul nascere la sua carriera. Mouch, Gallo e Ritter, invece, decideranno di darsi da fare per reclutare nuovi giovani da inserire nel dipartimento. Infine, tra Brett e Gallo inizieranno a sorgere i primi problemi. La paramedica, infatti, continuerà a non essere del tutto convinta sui suoi sentimenti verso l’uomo.