L’Ora inchiostro contro piombo: anticipazioni della quarta puntata in onda su Canale 5

Canale 5 propone oggi la quarta puntata della serie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo che racconta la storia del giornale siciliano L’Ora fondato nel 1900 dalla famiglia Florio. La serie si compone in tutto di cinque puntate trasmesse settimanalmente dalla rete leader di Cologno Monzese il mercoledì in prima serata.

L’Ora inchiostro contro piombo quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia della serie è affidata a Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi. Protagonisti principali sono Antonio Nicastro e Marcello Grisanti interpretati rispettivamente da Claudio Santamaria e Maurizio Lombardi. Nel cast anche Daniela Marra nel ruolo di Enza Cusumano.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare tra Roma e Palermo. La produzione è della Indiana Production in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane).

L’Ora inchiostro contro piombo quarta puntata – trama

L’intervista con Navarra si rivela una prova di forza. Il medico conosce molti dettagli della vita del Direttore, anche quelli relativi al suo menage coniugale ma una fotografia stampata da Nic è la prova che Liggio, il braccio destro di Navarra, lo vuole scalzare. Il medico comincia a cedere. Nel frattempo, Domenico e Olivia visitano Ferrante in carcere. Il detenuto promette di rivelare, in Tribunale, i nomi dell’assassino di Perrotta. Salvo e Domenico vivono in un magazzino che custodisce i flipper che la legge ha messo al bando. Olivia, sconvolta per la morte di Ferrante, ha allontanato il giovane giornalista e anche Nicastro sta vivendo un momento non facile con la moglie.

Spoiler finale

Stessa atmosfera in casa di Enza che, dopo l’ennesima lite, si separa dal marito. Domenico però continua a pensare alla sua Olivia. A Corleone, una sconvolgente scoperta segnerà la sua vita e quella della redazione.

L’ora inchiostro contro piombo: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv L’ora inchiostro contro piombo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Antonio Nicastro: Claudio Santamaria

Marcello Grisanti: Maurizio Lombardi

Enza Cusumano : Daniela Marra

Giulio Rampulla: Francesco Colella

Salvo Licata: Bruno Di Chiara

Gaetano Donati: Marcello Mazzarella

Anna Nicastro: Silvia D’amico

Nic Ruscica: Giampiero De Concilio

Domenico Sciamma: Giovanni Alfieri

Marco Maravigna: Josafat Vagni

Michele Navarra: Fabrizio Ferracane

Luciano Liggio: Lino Musella

Olivia Butera: Selene Caramazza

Nerina: Daniela Scattolin

Avv.Muscarà: Giorgia Spinelli

Silvia Congiu: Tiziana Lodato

Dino Ruscica: Samuele Segreto