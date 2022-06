Chi l’ha visto? 29 giugno, diretta: tutti i casi, gli appelli e le segnalazioni

Condividi su

Mercoledì 29 giugno, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista in programmazione una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Alla conduzione del programma c’è Federica Sciarelli, che insieme ai suoi inviati racconterà alcune delle storie di sparizioni più note del nostro paese. Durante il prossimo appuntamento, si parlerà di Marianna Cedron. Quest’ultima, originaria della provincia di Treviso e appena 18enne, viveva in compagnia di un uomo molto più grande di lei ed è scomparsa nel nulla. La famiglia chiede la riapertura delle indagini e proprio i genitori saranno in studio e rilasceranno un’intervista alla conduttrice. Durante Chi l’ha visto? del 29 giugno si tornerà pure sul caso di Domenico Manzo. Come sempre vi saranno numerosi appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 29 giugno, inizia la diretta

Inizia la puntata di Chi l’ha visto? 29 giugno. Federica Sciarelli apre l’appuntamento con la sparizione di Riccardo, 16enne che ha fatto perdere le proprie tracce. Al telefono c’è Cristina, la mamma, che fa un appello. Il giovane è stato visto per l’ultima volta mercoledì 22 giugno a Tivoli. Successivamente, il programma parla di Domenico Manzo: del caso si occupa l’inviata Filomena Rorro. Questa mattina i carabinieri hanno posto i sigilli nei luoghi dove è stato visto l’uomo per l’ultima volta. Ciò fa supporre che ci siano delle novità nelle indagini.

Chi l’ha visto? del 29 giugno continua con un filmato, nel quale sono mostrate le parole che ha rilasciato, nelle scorse settimane, Loredana. Quest’ultima è un’amica di Romina, figlia di Domenico Manzo. Le due ragazze figurano nel registro degli indagati. Nelle scorse ore la procura ha ascoltato la mamma di Loredana. In collegamento, insieme alla giornalista Rorro, c’è proprio Romina Manzo. Si parla del ruolo che avrebbe, nella vicenda, Alfonso, ex fidanzato di Loredana e amica della figlia di Domenico. Romina smentisce la versione dei vicini di casa, secondo i quali sarebbe proseguita la festa anche dopo la sparizione del genitore.

Scomparsa Domenico Manzo: parla un amico

Filomena Rorro, durante Chi l’ha visto? del 29 giugno, svela che gli inquirenti stanno visionando i filmati di numerose telecamere del paese. Proprio tali filmati avrebbero permesso di dare un’accelerata alle indagini. Viene trasmessa un’intervista rilasciata da un amico di Domenico Manzo. L’uomo afferma che, in una telecamere da lui visionata, ha visto lo scomparso recarsi nei pressi della stazione. Pubblicità. In collegamento con l’inviata sono presenti pure Filomena e Lucia Manzo, le sorelle di Domenico. Lucia piange: “Noi vogliamo solo capire. Domenico non si meritava questo”.