Palinsesti Mediaset autunno 2022, tutte le fiction in arrivo: tornano Fosca Innocenti e Buongiorno, Mamma!

Condividi su

Mercoledì 29 giugno, Mediaset ha presentato tutte le fiction che saranno trasmesse sui propri canali nel palinsesto d’autunno. Tra queste, diverse saranno delle riconferme. Tutti i titoli andranno in onda su Canale 5.

Mediaset fiction palinsesto autunno, tra le novità più attese Viola come il mare

Nel palinsesto dell’autunno di Mediaset arriverà, prima di tutto, il titolo Viola come il mare. La fiction, prodotta dalla Lux Vide, andrà in onda in sei serate. Il prodotto sarebbe dovuto andare in onda già nella scorsa stagione e, tra i protagonisti, avrà Francesca Chillemi. L’attrice, volto di Che Dio ci aiuti, reciterà al fianco di Can Yaman, personaggio delle soap turche in onda su Mediaset.

Tra i titoli in palinsesto su Mediaset ci sarà pure Anima Gemella. La fiction avrà come protagonista Daniele Liotti, per anni volto del prodotto Rai Un passo dal cielo. La trama della serie si concentrerà su una grande storia d’amore, articolata in quattro diversi episodi. La casa di produzione è la Endemol Shine Italia.

In arrivo La Ragazza di Corleone, serie dedicata a Rosy Abate

Nel palinsesto dell’autunno di Mediaset ci saranno altre fiction inedite. Tra queste La Ragazza di Corleone, serie dedicata al celebre personaggio di Rosy Abate. A produrre la serie sarà Taodue e la protagonista avrà il volto di Rosa Diletta Rossi. Quest’ultima è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Alba in Nero a metà.

Tra i ritorni molto attesi nel mondo della fiction Mediaset c’è quello di Claudio Amendola. Quest’ultimo, volto per anni de I Cesaroni, sarà il protagonista de Il Patriarca. Tale prodotto, firmato Camfilm e Taodue, avrà sei prime serate. Tra gli attori nel cast Giulia Bevilacqua, Antonia Liskova e Primo Reggiani. In programmazione, nei prossimi mesi, pure un titolo frutto di una collaborazione internazionale. La serie, dedicata a Brigitte Bardot, avrà nel cast attori come Giuseppe Maggio, Valentina Romani e Julia de Nunez.

Mediaset fiction palinsesto autunno, tra i volti riconfermati Raoul Bova e Vanessa Incontrada

Oltre alle novità, nel palinsesto dell’autunno di Mediaset ci saranno delle riconferme. In primis andrà in onda la seconda parte di Fosca Innocenti. Il prodotto, che ha fatto il suo esordio nella scorsa stagione, avrà come protagonista Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Nel cast, insieme a loro, arriveranno le new entry Sergio Muniz e Giovanni Scifoni.

In programmazione arriveranno, poi, i nuovi episodi di Buongiorno, Mamma!. Anche nella nuova stagione il pubblico assisterà alle avventure di Guido Borghi, interpretato da Raoul Bova. Insieme a lui sarà presente nuovamente Maria Chiara Giannetta. Sei le serate previste per il titolo. Altrettanti episodi andranno in onda pure per la seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi. Quest’ultima, nel cast, avrà ancora una volta Anna Valle e Giuseppe Zeno.