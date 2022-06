Palinsesti Mediaset 2022 cancellato Tiki Taka: il programma sarà sostituito da Pressing

Condividi su

Mediaset, nel palinsesto tv 2022-2023, dirà addio a Tiki Taka. Il celebre programma sportivo, in onda dal 2013, non è stato riconfermato dal Biscione. A confermarlo è la stessa azienda durante la presentazione dei palinsesti autunnali.

Tiki Taka palinsesto Mediaset, il perché della cancellazione

La prima puntata in assoluta sulle reti Mediaset di Tiki Taka è andata in onda nel 2013. All’epoca il conduttore era Pierluigi Pardo, rimasto al timone dello show fino alla settimana edizione. Quest’ultima si è conclusa anticipatamente a marzo 2020, a causa della pandemia da Covid-19.

Una volta iniziata la nuova stagione di Serie A, a settembre 2021, lo show è tornato in onda completamente rinnovato. Al posto del telecronista, alla conduzione è stato scelto Piero Chiambretti. Nonostante i buoni ascolti ottenuti dal programma Mediaset, il conduttore, negli scorsi mesi, ha espresso la volontà di lasciare Tiki Taka. Per questo motivo, dopo nove anni, il Biscione ha scelto di smettere di produrre il format.

Tiki Taka palinsesto Mediaset, al suo posto raddoppia Pressing

Con l’addio di Tiki Taka, Mediaset ha deciso di occupare lo slot della seconda serata del lunedì con un altro programma sportivo: Pressing. Quest’ultimo è in programmazione, su Italia 1, già nella serata della domenica. Qui, nella scorsa edizione, ha avuto la conduzione della coppia di giornalisti Massimo Callegari e Monica Bertini.

I due, anche nella prossima stagione televisiva, torneranno nella loro collocazione classica. Il lunedì, sempre nella seconda serata del canale Mediaset, andrà in onda nuovamente Pressing ma con diversi conduttori. Questi, infatti, saranno i giornalisti Dario Donato e Benedetta Radaelli. Entrambi i giornalisti, in passato, hanno lavorato nella redazione di Sport Mediaset e la scelta del Biscione di puntare sulle risorse interne è sicuramente apprezzabile. La Redaelli, poi, ha anche un’importante esperienza nel mondo della conduzione. La scorsa stagione, infatti, ha guidato spesso i pre-partita, su Mediaset Infinity, dei match di Champions League.

Al momento, dopo l’addio di Tiki Taka, non è chiaro come sarà gestito, dal punto di vista dei contenuti, il doppio appuntamento di Pressing su Mediaset. Ciò che è probabile è che, come lo scorso anno, la puntata domenicale sarà dedicata interamente alla giornata di Serie A.

La puntata di Pressing del lunedì, invece, potrebbe svariare un po’ di più dal punto di vista dei contenuti. In particolare, tale appuntamento potrebbe analizzare, oltre che la Serie A, anche il mondo del calcio internazionale. Nelle serate del martedì, su Canale 5, andrà in onda un match di Champions League e proprio tale competizione potrebbe essere oggetto di attenzioni da parte di Pressing.