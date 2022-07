Sei sorelle: le trame degli episodi dal 4 all’8 luglio 2022

La salute di Rosalía peggiora e Cristóbal per curarla è costretto a violare l’ordine di suo fratello Rodolfo di non presentarsi in casa Silva. Petra propone a Celia un incontro con il cugino di Miguel sperando che tra i due nasca almeno un’amicizia. Intanto, Adela inizia a ricevere mazzi di fiori da un ammiratore segreto