Chicago PD 4 luglio, titoli e trame delle puntate: la squadra di Intelligence dovrà indagare su un giro di false adozioni

Lunedì 4 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onde due nuove puntate di Chicago PD. La serie, prodotta da Dick Wolf, è oramai giunta quasi alla fine dell’ottava stagione. Per questo, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione, eliminando il triplo appuntamento settimanale.

L’ottava stagione della serie è più corta delle precedenti a causa della pandemia

Come detto, dunque, lunedì 4 luglio Chicago PD andrà in onda con sole due puntate (dalle ore 21:20 alle 23:10 circa). Per concludere la messa in onda dell’ottava stagione, infatti, mancano solamente 4 puntate. Per questo, il Biscione ha scelto di suddividerle in due diverse prime serate, con il gran finale atteso per lunedì 10 luglio.

La stagione attualmente in onda su Italia 1 è la più corta di tutta la saga, composta da soli 16 episodi. Ciò perché le registrazioni, effettuate nei primi mesi del 2020, sono state fortemente compromesse dalla pandemia da Covid-19. Cosa, questa, avvenuta anche per Chicago Fire, altra serie prodotta da Dick Wolf. Al posto del terzo episodio di Chicago PD, dalle 23:10 del 4 luglio andrà in onda, con due episodi, la nuova serie crime intitolata The Cleaning Lady.

Chicago PD 4 luglio, la trama del primo episodio

Il primo degli episodi di Chicago PD in onda il 4 luglio si intitola Bambole scacciapensieri. La squadra di Intelligence sarà chiamata a indagare su un omicidio decisamente brutale. Una giovane donna, infatti, sarà ritrovata priva di vita. Subito gli inquirenti si accorgeranno che la vittima non è morta per cause naturali: qualcuno, infatti, l’ha lanciata giù dalla finestra di un palazzo. La giovane donna era in stato di gravidanza e, prima dell’omicidio, ha subito l’esportazione del feto. Le indagini porteranno il sergente Voight e gli agenti a scoperchiare un giro illegale di false adozioni.

Chicago PD 4 luglio, ciò che avverrà nella seconda puntata

Il secondo episodio di Chicago PD in onda il 4 luglio, invece, ha per titolo Al sicuro. In tale puntata, la squadra dovrà indagare su una serie di irruzioni domestiche. In città, infatti, opererà una banda composta da due ladri. Questi, durante i loro colpi, si dimostreranno molto violenti, aggredendo spesso i proprietari e costringendoli ad aprire le casseforti delle loro abitazioni.

Come spesso avviene in Chicago PD, i casi investigativi tenderanno a mischiarsi con le vite private degli agenti. Upton, in particolare, crederà che la sua relazione con Halstead possa compromettere il suo lavoro. Per dimostrare a sé stessa che ciò non è vero, la poliziotta si getterà a capofitto sull’indagine. Voight, notando lo strano comportamento dei due, inizierà a sospettare che Upton ed Halstead siano coinvolti sentimentalmente tra loro.