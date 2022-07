Chicago PD 11 luglio, le trame delle puntate: Kim Burgess rapita

Condividi su

Lunedì 11 luglio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onda due nuove puntate di Chicago PD. Gli episodi saranno gli ultimi dell’ottava stagione della serie ambientata a Chicago e creata da Dick Wolf.

Chicago PD 11 luglio, la trama del primo episodio

La prima puntata di Chicago PD in onda l’11 luglio si intitola La cosa giusta. Il sergente Voight e la sua squadra saranno costretti a indagare su un caso che scuoterà molto da vicino il dipartimento della polizia di Chicago. Darrell Miller, figlio della Vice Comandante Samantha Miller, si troverà in pericolo. Il ragazzo, per cercare di uscire dalla sua brutta situazione, chiederà aiuto proprio a Voight.

Il sergente, insieme al resto della squadra, inizierà così a indagare. Il caso, però, si dimostrerà molto complicato e coinvolgerà emotivamente lo stesso Voight. Nel tentativo di aiutare Samantha Miller, al protagonista della serie tornerà in mente la vicenda accaduta a suo figlio Justin. In una situazione già complicata come questa, l’Intelligence dovrà anche fare i conti con un evento che sconvolgerà tutti i poliziotti della squadra. Kim Burgess, tra i personaggi più amati dell’intera serie, si ritroverà infatti in pericolo.

Chicago PD 11 luglio, la seconda e ultima puntata della stagione

La seconda e ultima puntata di Chicago PD dell’11 luglio si intitola Corsa contro il tempo. In tale episodio, la grande protagonista sarà l’agente Kim Burgess. Presente fin dalla prima stagione della serie, sarà ferita e rapita da alcuni criminali. Non appena la squadra dell’Intelligence se ne renderà conto, partirà una vera e propria caccia all’uomo che coinvolgerà tutta la città.

Adam Ruzek, tra i più sconvolti per la sparizione dell’agente Burgess, dimostrerà di essere disposto a infrangere le regole pur di ritrovare la propria collega. Fatto, questo, a cui però si opporrà Atwater. Per questo motivo, i due arriveranno quasi alle mani e la tensione all’interno della squadra sarà molto alta.

Da lunedì 18 luglio al via la nona stagione

Anche nelle puntate di Chicago PD dell’11 luglio, il pubblico ritroverà tutti i personaggi principali della serie. In primis Jason Beghe, che ricopre il ruolo del sergente Voight. Presenti pure tutti gli agenti della sua squadra, a partire da Kim Burgess (Marina Squerciati) e Adam Ruzek (Patrick John Flueger). Protagonisti, poi, saranno Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), Hailey Upton (Tracy Spiridakos) e Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins).

Da lunedì 18 luglio le avventure di Chicago PD proseguiranno. Mediaset, infatti, ha scelto di mandare in onda anche le puntate della nona stagione. Queste ultime, come di consuetudine, saranno trasmesse in prima serata su Italia 1.